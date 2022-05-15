Об этом известный политик сообщил в своем телеграм-канале. Наличие у Владимира ФЕДОРОВА трех дипломов о высшем образовании давно известно. Но среди них не оказалось ни одного нормального, который бы удовлетворил прокуратуру.

Якутяне помнят, что в 2018-м Владимир Юрьевич всеми своими ресурсами поддержал на выборах мэра Якутска Сардану АВКСЕНТЬЕВУ. С ее победой он стал первым вице-мэром.

Через год Сардана Владимировна уволила своего соратника по представлению прокуратуры. Выяснилось, что у Федорова нет диплома о высшем образовании, соответствующего требованиям муниципальной службы. Пришлось Владимиру Юрьевичу оставить пост первого вице-мэра.

И вот, спустя два с половиной года, 53-летний Владимир Федоров получил свой четвертый диплом.

Как сообщает политик, диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, у него по редкой специальности — «Управление развитием российского Севера».

Владимир Юрьевич призвал поторопиться с предложениями о работе, тем более, что диплом у него с отличием.

Теперь ни одна Авксентьева не придерется! Или опять диплом не тот?