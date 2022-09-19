Владимир Федоров поделился секретом богатого урожая 🥕🧅🎃

Владимир Федоров поделился в соцсети секретом богатого урожая:

Привет, друзья. В этом году выдался богатый урожай репы — любимое лакомство нашей семьи. Вкусная и полезная, внуки обожают в любом виде.

Неплохо собрали капусты, моркови, свеклы.

Секрет богатого урожая прост — после уборки грядок от ботвы я сразу же, осенью, вскапываю грядки, верхний слой с перегноем перемешиваю с основным (так бы до основания и нашу местную власть взрыхлить). А уже весной кротом прохожусь только по верхнему слою.

Всем желаю отличного завершения выходных и плодотворной рабочей недели.