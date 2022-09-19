19.09.2022
14:09
239
Желток
Владимир Федоров поделился секретом богатого урожая 🥕🧅🎃
Владимир Федоров поделился в соцсети секретом богатого урожая:
Привет, друзья. В этом году выдался богатый урожай репы — любимое лакомство нашей семьи. Вкусная и полезная, внуки обожают в любом виде.
Неплохо собрали капусты, моркови, свеклы.
Секрет богатого урожая прост — после уборки грядок от ботвы я сразу же, осенью, вскапываю грядки, верхний слой с перегноем перемешиваю с основным (так бы до основания и нашу местную власть взрыхлить). А уже весной кротом прохожусь только по верхнему слою.
Всем желаю отличного завершения выходных и плодотворной рабочей недели.
Фото: https://vk.com/fedorov_sakha?w=wall710557295_591%2Fall
Источник: https://vk.com/fedorov_sakha?w=wall710557295_591%2Fall
#Владимир Федоров#Владимир Федоров поделился секретом богатого урожая 🥕🧅🎃#республика саха (якутия)#урожай#Якутия
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