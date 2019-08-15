Владимир Федоров осмотрел столичные объекты капитального ремонта

Объекты капитального ремонта 15.08.2019 проверил первый заместитель главы городского округа город Якутск Владимир Федоров.

Рабочий визит куратор жилищно-коммунальной отрасли столицы начал с дома по адресу: ул. Халтурина, д. 4, где подрядчик «Легион-ГРК» с середины июля текущего года проводит капитальный ремонт фундамента и фасада.

В настоящее время по капитальному ремонту фундамента выполнена работа по демонтажу старой отмостки, идут подготовительные работы подстилающего слоя под новую отмостку. Далее планируется ремонт и усиление свай, оголовников и балок.

По капитальному ремонту фасада здания выполняются работы по установке козырьков над входом в подъезд, после чего пройдут работы по восстановлению герметизации и утеплению межпанельных швов, остеклению балконов и покраске швов.

И снова, с твердой задачей вступить в отопительный сезон в полной боевой готовности, был проинспектирован дом по адресу : ул. Горького, д. 96, где к завершению подходят работы по замене системы отопления.

Подрядчик «Дуолан-строй» проводит завершающие работы и готовиться к сдаче объекта. В настоящее время проходит опрессовка новой системы теплоснабжения, после чего будет произведена завершающая окраска.

Владимир Федоров выслушал комментарии представителя Фонда капитального ремонта Константина Николаева по ходу работ на каждом из объектов, заручился обещаниями строителей закончить работы, согласно плану-графику и в очередной раз сделал упор на качестве проводимого ремонта.