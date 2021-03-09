Владимир Федоров опровергает: Я был на суде

5 марта SakhaLife опубликовал статью «Суд затягивается из-за неявки подсудимого и адвокатов».

В статье сообщалось о том, что 5 марта должно было состояться очередное судебное заседание по рассмотрению уголовного дела Владимира ФЕДОРОВА, известного политика и предпринимателя, владельца мебельного салона «Виктория». Однако в суде не была представлена сторона подсудимого — ни самого Владимира Юрьевича, ни его адвоката Тамары МЕСТНИКОВОЙ. Судья Дмитрий ПЕТРАКОВ (Жатайское присутствие Якутского городского суда) вынужден был объявить перерыв до 23 марта. В этот день должны были состояться прения сторон, до этого судья заслушал показания свидетелей.

Сегодня, 9 марта Владимир Федоров направил в редакцию Сетевого издания SakhaLife.ru письмо, в котором опроверг данную информацию.

«В судебное заседание Якутского городского суда (Жатайское присутствие Якутского городского суда), назначенное на 05 марта в 10ч00м я прибыл с ходатайством об отложении в связи с занятостью моего адвоката Местниковой Т.И. в Мегино – Кангаласском районном суде. Суд удовлетворил мое ходатайство и перенес судебное заседание на другую дату.

Прошу незамедлительно в срок до 10 марта 2021г. опубликовать опровержение».

Редакция SakhaLife выражает сожаление и приносит официальные извинения Владимиру Юрьевичу Федорову и настоящим опровергает вышеизложенные сведения, опубликовав информацию от самого ньюсмейкера. Вышеназванная статья от 5 марта 2021 года удаляется из архивов Сетевого издания SakhaLife.ru, а также из наших аккаунтов в социальных сетях.

Напомним, что из-за отсутствия адвоката Местниковой Т.И. рассмотрение данного дела в суде перенесено на 23 марта.

Пользуясь случаем, редакция Сетевого издания SakhaLife.ru обращается к руководству судов с просьбой возобновить допуск журналистов, аккредитованных в судебных инстанциях, на заседания судов. Почти все ограничения, наложенные в период пандемии, сняты, возобновили работу учреждения образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта, разрешены массовые мероприятия до 50 человек, работают кафе и рестораны. И только допуск журналистов на заседания судов по-прежнему запрещен… Это существенно затрудняет получение информации журналистами, усложняет работу и пресс-служб судов, которым затруднительно владеть всеми нюансами рассмотрения сотен судебных дел. В данное время в судах рассматриваются многие резонансные дела, и общество вправе знать подробности по ним. Именно поэтому SakhaLife старается по крупицам добывать информацию.

Еще раз приносим извинения Федорову В.Ю. И надеемся, что в самом скором времени двери судов вновь откроются для аккредитованных журналистов – судебных хроникеров, материалы которых неизменно вызывают большой интерес в обществе.