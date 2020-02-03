Владимир Федоров нацелился на выборы главы Хангаласса?

Осенью этого года пройдут выборы главы администрации Хангаласского улуса.

В общем, на кого намерены сделать ставку власти – всем понятно. Действовавший глава улуса Гаврил АЛЕКСЕЕВ назначен заместителем министра финансов республики. Перед отставкой он успел назначить своим приказом первого заместителя главы, которым стал Федор БОРИСОВ, заместитель руководителя администрации главы и правительства республики. Напомним, что ранее он возглавлял АГиП. Как отмечалось в сообщении администрации улуса, Федор Михайлович не чужой, ранее работал в прокуратуре Хангаласса. Разумеется, «Единая Россия» проведет свой праймериз, но его итоги вряд ли кого удивят. В общем, это проверенный способ, когда ставленник власти за несколько месяцев до выборов получает штурвал власти, чтоб вжиться в роль, вникнуть в проблемы, и получить доступ к ресурсам. Правда, такая мера не всегда приводит к успеху. В 2019 году Эдуард КОНДРАТЬЕВ, с поста замминистра образования назначенный и.о. главы администрации Олекмиснкого улуса, с треском проиграл выборы отнюдь не политическому тяжеловесу.

Разумеется, на выборах главы Хангаласса будут и ставленники других партий, и самовыдвиженцы.

Одним из них может стать Владимир ФЕДОРОВ, который вынужден был оставить пост первого вице-мэра Якутска из-за отсутствия полноценного диплома о высшем образовании. Об этом сообщает телеграмм-канал «Главный сплетник Якутии». Владимир Юрьевич происходит из села Исит Хангаласского улуса. Имеет солидный политический опыт. Избиратели Сайсарского округа много раз избирали Федорова в городское Собрание депутатов города Якутска, а затем и в Ил Тумэн. В целом по Якутску у Федорова наработан свой электорат, ведь он баллотировался на пост мэра в 2012 году и активно поддержал выигравшего мэра в 2018-м.

Имея подобный опыт и большую известность, ныне не задействованный в большой политике Владимир Федоров вполне может принять участие в выборах главы Хангаласского улуса и вызвать большой переполох. Но разве сможет он работать главой, даже если и выиграет, что под большим вопросом? Ведь диплом о высшем образовании, обязательный для муниципальной службы, у него еще не появился.

Как бы то ни было, для Владимира Юрьевича и его верных сторонников предстоящие в Хангалассе выборы – хороший повод, чтоб напомнить о себе.