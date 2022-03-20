Владимир Федоров: Красный диплом в кармане!

Историю с дипломами Владимира ФЕДОРОВА, известного политика и мецената, без пяти минут мэра Якутска, горожане помнят. Пост вице-мэра в бытность Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ ему пришлось оставить по причине того, что из трех дипломов, предъявленных проверке из прокуратуры, ни один не оказался нормальным… А муниципальный служащий обязан быть при высшем образовании.

Пришлось Федорову идти учиться… И вот, 53-летний Владимир Юрьевич, ликуя, сообщил своим подписчикам в соцсети, что успешно защитил дипломную работу, и красный диплом ему обеспечен! Что ж, любой легитимный диплом о высшем образовании в копилке Федорова будет очень кстати.

Между тем, политик задумался об аспирантуре и кандидатской степени. Хотя он отстал в плане образования, сейчас может догнать и перегнать многих.