Владимир Федоров: Красный диплом в кармане!
Историю с дипломами Владимира ФЕДОРОВА, известного политика и мецената, без пяти минут мэра Якутска, горожане помнят. Пост вице-мэра в бытность Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ ему пришлось оставить по причине того, что из трех дипломов, предъявленных проверке из прокуратуры, ни один не оказался нормальным… А муниципальный служащий обязан быть при высшем образовании.
Пришлось Федорову идти учиться… И вот, 53-летний Владимир Юрьевич, ликуя, сообщил своим подписчикам в соцсети, что успешно защитил дипломную работу, и красный диплом ему обеспечен! Что ж, любой легитимный диплом о высшем образовании в копилке Федорова будет очень кстати.
Между тем, политик задумался об аспирантуре и кандидатской степени. Хотя он отстал в плане образования, сейчас может догнать и перегнать многих.
— Друзья, а помните то самое чувство, когда берешь новую вершину в жизни и для тебя открываются новые горизонты? Испытываю его прямо сейчас. Защитил дипломную работу по теме «Перспективы социально-экономического развития арктической зоны РС(Я)» на высший балл, красный диплом по управлению развитием российского Севера в кармане! Как известно, аппетит приходит во время еды — подумываю пойти в аспирантуру, получить степень кандидата экономических наук. Ну, а что? Практического опыта вагон и маленькая тележка.
Кстати, комиссия предложила мне выступить на конференции в РАНХигС “Государственное управление и развитие России: глобальные тренды и национальные перспективы”, расскажу там о реальном состоянии дел на нашем севере.
Моим однокурсникам, преподавателям, всем членам государственной аттестационной комиссии во главе с Профессором ИГСУ Верой Ивановной Сморчковой и конечно же вам — моим друзьям и подписчикам — я говорю большое федоровское спасибо за участие и поддержку.
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