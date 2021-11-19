Владимир Федоров кормил икрой и поил чаем

Известный предприниматель и политик Владимир ФЕДОРОВ добрался до бурятского поселка Новый Уоян, чтобы поддержать якутских всадников, едущих до Лондона. Экспедиция как раз проходила очень сложный участок, зимник старой дороги БАМа. Ребята пишут, что «дорога идёт по ущельям рек, по вершинам хребтов, гор. На нашем пути встречался гололед, когда лошади падали и был риск сорваться со скалы». Из начальной точки, Оймякона, они прошли немалое расстояние — 3 тыс. км.

Федоров встретил уставших, давно нормально не спавших и не евших всадников горячей едой, чаем, специально привез им омулевой икры. Помог отремонтировать сопровождающую машину. Такая поддержка земляка дала второе дыхание отважным путешественникам. После этой встречи якутский предприниматель отметил, что «этот проект намного больше, чем популяризация якутской породы лошадей. Совершенно ясно я понял и увидел, что наши земляки Дугуйдаан и Мичил сами являются огромной ценностью — носителями сохранённого языка, истории народа, традиций и культуры саха».