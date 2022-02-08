Владимир Федоров ищет якутских мастеров!

Владимир Федоров активно готовится к защите диплома и продолжает ежедневно общаться с якутскими всадниками.

Вот что он пишет в своем аккаунте в Инстаграм:

«Друзья мои, всем привет! У меня идет активная подготовка к защите диплома в РАНХиГС при Президенте РФ. Много раз упоминал, что тема моей магистерской диссертации «Особенности социально-экономического развития Арктики РФ на примере Республики Саха (Якутия)». Параллельно я конечно также веду наших всадников. Каждый день созваниваемся, решаем текущие проблемы и следим за маршрутом. Ребята сегодня выходят из Тайшета — ближайшего от границы города с Красноярским краем. Послезавтра они пересекут границу Красноярского края. В конце февраля будут уже в столице края в Красноярске.

Мне пришла идея заказать ребятам национальные костюмы и убранство для лошадей: чаппараах, кычым, лэпсэ. На фотосессию в Улан-Удэ мы одалживали костюм и убранство для лошадей у Саха театра и народных мастериц. Спасибо им огромное за помощь👍 Думаю нужно заказать лично для них, чтобы на оставшемся отрезке пути они достойно представляли нашу культуру и красоту мастерства национальных традиционных атрибутов народа саха. Мы должны достойно представить нашу национальную культуру в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, объявленный нашим Президентом Владимиром Путиным в декабре 2021 года.

В связи с чем у меня ОБЪЯВЛЕНИЕ —

1. Я готов выкупить готовые костюмы и комплект убранства для 4 лошадей и костюмы у народных мастеров.

2. Жду предложений от народных мастериц, коими богаты все улусы и районы нашей республики. Готов сделать вам заказ, если договоримся по срокам.

Не зря говорю про сроки — они ограничены. Хочется успеть до их приезда в Красноярск.

Кто знает мастеров и мастериц, пожалуйста доведите до них информацию, поделитесь в вацап, соцсетях. Давайте вместе постараемся для наших всадников и наших лошадей! Пишите мне в Директ: номер тел, фио, район (улус). Если готовые изделия, то с фото, примерами работ.

P.S.: благодаря приложению от ГАЗ Соболь я вижу где находится автомобиль и его состояние: уровень топлива, температуры двигателя, скорость, местонахождение. Ребята уже 3 раза ночевали в самом авто, когда останавливались далеко от населенных пунктов. Очень довольны и даже внутри готовили еду.