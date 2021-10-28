Владимир Евтеев: Грустно покидать родные стены Сахаэнерго, но сейчас время молодых…

В «Сахаэнерго» проводили на заслуженный отдых ведущего инженера службы технической диагностики и технологических защит Управления эксплуатации и ремонта дизельного оборудования Владимира Евтеева. Ответственная и в то же время увлекательная работа Владимира Владимировича в энергетике началась в далеком 1995 году. Он занимался техническим обслуживанием и ремонтом контрольно-измерительных приборов и технологических защит дизельного и вспомогательного оборудования.

Владимир Евтеев объездил весь Север и Арктику. При его непосредственном участии построены и введены в эксплуатацию около 20 дизельных электростанций. Смонтированные его умелыми руками дизельные установки являются сердцем энергообъектов и обеспечивают людей бесперебойной электроэнергией. Скромный и немногословный инженер всегда выполняет работу на совесть и не любит говорить о своих заслугах. Своего старшего коллегу Владимира Евтеева любит и уважает молодежь.

Григорий Николаев, начальник службы технической диагностики и технологических защит АО «Сахаэнерго»: «Владимир Владимирович наш наставник. Он всегда охотно делится своими знаниями и навыками. Он воспитал несколько поколений специалистов по своему профилю. Всегда спокойный, дружелюбный и ответственный, нам будет его не хватать»

Владимир Евтеев: «Мне грустно покидать родные стены «Сахаэнерго», но сейчас время молодых, им надо уступить дорогу. Рад, что в наше предприятие пришли толковые и мобильные молодые ребята. Пусть растут и развивают нашу северную энергетику. Хочу пожелать всем коллегам доброго здоровья, успехов и достижений в нелегком труде энергетика, который отвечает за жизнеообеспечение самого холодного региона»