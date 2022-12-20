Владимир Егоров признан лучшим борцом… Македонии

Вчера, 19 декабря в македонской столице Скопье прошло награждение македонских спортсменов по трем стилям борьбы (вольная, греко-римская, женская) за наилучшие спортивные успехи за уходящий 2022 год.

Президент Федерации борьбы Республики Северная Македония Дейан Богданов вручил лауреатам памятные подарки и статуэтки по нескольким номинациям. Отрадно, что в номинации «Лучший борец года» среди мужчин было названо имя нашего земляка, уроженца Амгинского улуса Владимира Егорова! Владимир представляет борцовский клуб «Балканец» г. Штип.

В этом году амгинец со своим клубом «Вакер Бургхаузен» выиграл чемпионат бундеслиги (клубный чемпионат Германии), занял второе место на чемпионате страны, блестяще победил на чемпионате Европы в Будапеште в весе до 57 кг. Поздравляем!