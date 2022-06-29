29.06.2022
11:57
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Спорт

Якутянин поднялся на пьедестал почета Средиземноморских игр

Уроженец Амгинского района представляет на мировой арене Македонию.

В Алжире проходят XIX Средиземноморские игры. Спортсмен из Якутии, чемпион Европы 2022 года Владимир Егоров, выступающий составе команды Северной Македонии, на турнире по вольной борьбе завоевал бронзовую медаль.

Уроженец Амгинского района, представляющий на мировой арене Македонию, боролся в весовой категории до 65 кг, что на две категории выше его привычной.

Как сообщает пресс-служба ЦСП «Триумф», в первой схватке якутский спортсмен уступил египтянину Йехя Хафезу. Но далее его соперник сумел выйти в финал турнира, что позволило Егорову побороться за бронзу. В малом финале Владимир со счетом 7:2 выиграл спортсмена из Алжира Абдельбака Хербаче.

В Средиземноморских играх — 2022 принимают участие спортсмены из Турции, Египта, Сербии, Франции, Португалии, Испании, Словении, Алжира, Марокко, Сан-Марино, Албании, Северной Македонии.

Источник: ЯСИА

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