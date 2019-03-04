Владимир Егоров поздравил коллектив Хатасской школы с презентацией книги о династии Самсоновых

2 марта для Хатасской общеобразовательной школы, которая носит имена выдающихся педагогов Республики Саха (Якутия) Парфения Никитича и Надежды Евменьевны Самсоновых стал знаменательным днем. В этот день состоялась презентация книги «Школа добра, любви и творчества». Авторы книги – Тамара Парфеньевна, к.п.н., профессор, заслуженный учитель Якутской АССР, отличник высшей школы СССР и Клара Парфеньевна, к.м.н., заслуженный врач РСФСР и ЯАССР, отличник здравоохранения СССР.

В книге обобщен многолетний опыт работы династии педагогов Самсоновых – Парфения Никитича, заслуженного учителя школы РСФСР и Якутской АССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», Надежды Евменьевны, заслуженного учителя Якутской АССР, кавалера ордена Ленина, их дочери Тамары Парфеньевны. На примере их научно-методической школы прослеживается история педагогической науки и практики 20-21 веков.

Замечательные педагоги, народные учителя Надежда Евменьевна и Парфений Никитич Самсоновы прожили в Хатассах 25 лет. За эти 25 лет творческой педагогической деятельности через добрые, теплые руки Надежды Евменьевны и Парфения Никитича прошло несколько поколений учащихся села Хатассы. Многие из них получили в дальнейшем среднее специальное и высшее образование. 8 февраля 1995 года Хатасской средней школе были присвоены имена учителей Парфения Никитича и Надежды Евменьевны Самсоновых.

С этим событием коллектив Хатасской средней школы поздравил министр образования и науки Владимир Анатольевич Егоров:

«Сегодня замечательное событие. Разрешите всех вас поздравить с презентацией замечательной книги о педагогической династии Самсоновых. Это событие всем нам должно дать понять, что актуальность того, чем занимались все педагоги, начиная с наших выдающихся педагогов Парфения Никитича Самсонова и Надежды Евменьевны, эта актуальность, на самом деле, есть и сегодня. Еще в 1947 году первый учебник русского языка для якутских школ был разработан Парфением Никитичем и в 1948 году, как вы все знаете, Парфений Никитич и Надежда Евменьевна были направлены сюда Наркоматом просвещения и в течение 25 лет проработали в этой школе, в течение 8 лет Парфений Никитич был директором этой школы. Как мы говорим, апробация вот этих первых учебников проходила именно здесь. Уже в 1948-1949 году были разработаны учебники для второго класса. Как мы знаем, на самом деле это было достаточно непростое время, не простой путь прошли эти учебники», — сказал в приветственном слове министр.

Добавим, что 8 февраля 1995 года Хатасской средней школе были присвоены имена учителей Парфения Никитича и Надежды Евменьевны Самсоновых.

Школы, в которых в разные периоды своей жизни работали Самсоновы, включены в сеть «Самсоновские школы»: МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых», МБОУ «Хаптагайская СОШ им. Кеши Николаева» Мегино-Кангаласского улуса, МБОУ «Кутанинская СОШ им. А.А. Иванова-Кюндэ» Сунтарского улуса, МБОУ «КюкяйскаяСОШ им. А.К. Акимова», МБОУ «Эльгяйская СОШ им. П.Х. Староватова», МОБУ СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца ГО «Город Якутск». Начиная со школьного, затем городского и республиканского, НПК «Самсоновские чтения» в 2015 г. вышла на межрегиональный уровень.

Стоит отметить, что с 2016 г Хатасская СОШ им. Парфения Никитича и Надежды Евменьевны Самсоновых имеет статус агропрофилированной школы. В данное время обучаются 850 учащихся в 38 класс-комплектах. Ученики школы занимают призовые места, становятся победителями муниципальных и республиканских олимпиад по черчению, якутскому языку как государственному, языкам МНС, математике, физике, НПК «Шаг в будущее», «Ларионовские чтения», «Чугуновские чтения», «Самсоновские чтения» и другие.