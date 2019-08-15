Владимир Егоров: Агрошколы — это прежде всего обучение труду с самого детства

Сегодня в столице республики стартовала Республиканская выставка-конкурс достижений юных опытников сельского хозяйства «Урожай — 2019», приуроченная к 65-летию заместителя председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ Егора Борисова и 65-летию юннатского движения Якутии.

Горожанам и гостям столицы представили продукцию собственного производства 27 агропрофилированных школ и учреждений дополнительного образования из г. Якутска, пригородов и 13 районов республики. С торжественным событием участников приветствовал Министр образования и науки РС(Я) Владимир Егоров. Он отметил значимость проведения ежегодного мероприятия в знаковый день.

«Егор Афанасьевич внес огромный вклад в развитие сети агропрофилированных школ республики.Сегодня руководство региона продолжает политику поддержки и создания оптимальных условий для получения учащимися знаний и умений, необходимых в жизни и профессиональной реализации агротехнологических компетенций. Сегодня на этой выставке мы видим только часть большой и слаженной сети, на данный момент по всей республике насчитывается более 100 агропрофилированных школ, которые занимаются традиционными видами хозяйственной деятельности: оленеводством, рыболовством, охотой, коневодством, разведением крупного рогатого скота и земледелием, а также осваивают новые направления – пчеловодство, пекарское дело, звероводство.

Агрошколы — это прежде всего обучение труду с самого детства. Это не только развитие образовательных учреждений, но и системный подход к развитию разносторонней личности. Дети не только сами выращивают овощи но и активно осваивают новые технологии. Во многих агрошколах появляется автоматизированное оборудование, учащиеся активно подключаются к изобретательской деятельности. Наши агрошколы выигрывают в конкурсах Всероссийского уровня, строят инновационные объекты. Мы видим, что развитие идет, и нацелены на еще более плодотворный результат!», — сказал Владимир Егоров.

По итогам республиканской выставки будут пределены победитеи по разным номинациям. Программа мероприятия охватывает и образовательную часть. Коллективы агрошкол проведут мастер-классы по методам овощеводства, новым агротехнологиям, опыту растеневоства и другим актуальным вопросам. Коллективы обсудят главные задачи, цели на текущий год и на перспективу.

