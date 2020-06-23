Владимир Дормидонтов: Для меня это как удар молнией!

Якутского блогера, вайнера и хомусиста Владимира ДОРМИДОНТОВА нашим читателям особо не нужно представлять, ведь именно ИА «Sakhalife» взял у него первое эксклюзивное интервью, когда он только начинал, но уже добивался определённых успехов. С тех пор его жизнь круто поменялась — стал первым в топе якутских блогеров, одним из лидеров в России, записал песню, бился с бурятскими блогерами, и возможно, нашел свою вторую половинку…

Обо всем этом нам подробно рассказал сам Владимир в своем эксклюзивном интервью специально для «Sakhalife»!

— Володя, давно не виделись! У тебя так много новостей. Как ты отреагировал на новость, что стал самым топовым блогером в Якутии и одним из в России?

— Для меня это было просто шоком! Как удар молнией. Я специально ничего для этого не делал, просто смотрел статистику, и то только по Якутии.

Почти два месяца держимся на первой позиции, поэтому особо не удивлялся. И тут мне скидывают скрин по России, вошел в Топ-1000 по стране.

Я с дрожащими руками открыл страницу и понял, что это правда. Это было невероятным шоком! Там же все по местам и зависит от категории. У меня была категория не «Блогерство», а «Шоу-бизнес», моя страница занимает там двухсотое какое-то место, конечно, оно постоянно меняется. Получается я вошёл в Топ-1000 со всего Инстаграма страны, а в Шоу-бизнесе в Топ-300. Это не может не радовать! Я это осознал только прошлой ночью, ведь у нас же много представителей шоу-бизнеса в России, а я вошел в 300 лучших! Долго не смог уснуть, был в шоке.

Ты же знаешь, что я не планировал стать каким-то известным блогером, вайнером, начинал скорее чисто для своих друзей, и такой вот результат – это большая радость, все это было не зря!

— Недавно прошла битва якутских и бурятских блогеров. Что тебе запомнилось больше всего? Будут ли еще подобные проекты?

— Битва с ребятами прошла очень хорошо, успешно, мы собрали огромные рейтинги. Суммарно у нас на четверых якутских блогеров — Виталия ЩУКИНА, Туйасик, Эрхаана ПОПОВА и меня, больше 12 миллионов было показов.

Я очень «удачливый» человек (смеется). Чего только не было на этой битве — у меня появилась аллергия, падал с мотоцикла.

Другие проекты на стадии переговоров и, возможно, мы продолжим уже начатое. Тем более, аудитории это очень понравилось, подписчики хотят продолжения.

— Буквально на днях вышла песня с молодой певицей Чкрш «Мэник сурэх» и стала хитом. Как песня создавалась, кто первым предложил записать дуэт?

— Я сидел играл на пианино, появилась классная мелодия, мы с Чкрш на одной волне, поэтому сразу дополнили друг друга и создали песню вместе очень быстро. Катя послушала, сыграла на гитаре, я подыграл на пианино, так и получилась песня.

— Будешь ли дальше петь?

— Несомненно, петь понравилось, даже не знаю. Все в этой жизни у меня меняется так быстро, она стала такой насыщенной. Поэтому открещиваться не буду. Я же когда-то говорил, что не стану вайнером…

— Раскроем секрет, встречаетесь ли с Катей Чкрш?

— Давай, не будем. Кому это интересно, покажи мне этого человека (смеется).

— Многие пишут, что как ты переехал в город, то деревенская изюминка твоих вайнов немного растерялась. Как сам думаешь?

— Кто так говорит, тот не понимают, что жизнь меняется. Я не заложник каких-то рамок, вайны со своими образами могу снимать где угодно, от этого ни их качество, ни мои герои не пострадают. Я всегда буду тем же Володей, как в деревне, так и в Африке!

— Недавно писал, что есть еще идеи и задумки, раскроешь парочку?

— Есть, но они на стадии разработки. Мой девиз по жизни, это то, что я хочу все досконально продумать, потом только показывать, лучше все доработаю, потом раскрою. А если потороплюсь, то получится «ожидание-реальность».