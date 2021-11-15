Владимир Чичигинаров о введении QR-кодов в общественных местах

Премьер-министр Михаил Мишустин 12 ноября 2021 года подписал распоряжение о внесении в Государственную Думу законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Изменения направлены на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции, а также порядка уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Законопроект разработан в целях создания равного доступа граждан к мероприятиям и объектам при введении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ограничительных мероприятий.

«Пакет законопроектов о введении обязательных QR-кодов с информацией о прививках в общественных местах, а также для проезда на транспорте, разработанный Правительством РФ, является экстренной мерой с учетом сложной эпидемиологической ситуации в стране. Мы сегодня уже живём в этих реалиях. Нормативно-правовое закрепление поможет усовершенствовать и регулировать все дальнейшие механизмы работы. Введение QR-кодов, прежде всего, связано с вопросом безопасности людей. Мы должны беречь здоровье своих близких и осознанно подходить к собственному», — прокомментировал председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров.

Что предлагает законопроект?

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» дополняется статьями 31 и 33.

Статья 31 «Порядок оказания услуг в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции» предусматривает установление перечня мероприятий и объектов, а также порядок допуска граждан на эти объекты с учетом наличия медицинской документации, подтверждающей наличие профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, медицинского противопоказания к проведению профилактической прививки и (или) перенесенное заболевание инфекцией, а также документа, удостоверяющего их личность.

Статья 33 «Порядок уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции в случае угрозы возникновения и распространения такого инфекционного заболевания» предусматривает порядок и сроки передачи сведений о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции от лаборатории, проводящей такие исследования, в личный кабинет гражданина в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Также законопроектом предусмотрен отдельный порядок допуска на мероприятия и объекты военнослужащих, приравненных к ним лиц, иностранных граждан, привитых незарегистрированными в Российской Федерации вакцинами.

Отдельно предлагается установить порядок посещения мероприятий и объектов при отсутствии у граждан (за исключением военнослужащих и приравненных к ним лиц) соответствующей медицинской документации, который будет определяться органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно.

Одновременно предлагается установить и порядок допуска граждан на федеральные объекты.

Кроме того, предусматривается дополнение статьи 35 Федерального закона положением, согласно которому финансовое обеспечение проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, при распространении которой применяются мероприятия, указанные в статье 31 настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета.

При этом статью 51 Федерального закона, регламентирующую полномочия главных государственных санитарных врачей и их заместителей, предлагается дополнить положением, в соответствии с которым органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при получении предложений данных врачей обязаны в трехдневный срок принять меры, указанные в данных предложениях, или направить главному государственному санитарному врачу Российской Федерации свою позицию по полученным предложениям. В этом случае главный государственный санитарный врач Российской Федерации принимает необходимые меры реагирования.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Что изменится?

Граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом.

Еще возможно предъявление медицинского отвода от вакцинации.

В кабмине отметили, что до 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанный объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Вносятся также изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Согласно инициативе, обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод будут введены на междугородных и международных рейсах.

До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Какие еще предложения рассматриваются

Ряд депутатов предлагают доработку инициативы. В частности, они рекомендуют обратить внимание на опыт Чувашии, где, как сообщалось, будет запущена региональная система по оформлению QR-кодов для граждан с высоким титром антител к COVID-19.

Замглавы комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение на эту тему. Он предлагает выдать QR-коды сроком на шесть месяцев гражданам, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Для этого понадобится создать специальный реестр, пояснил депутат.

В целом по законопроекту еще предстоит серьезная работа в парламенте с участием экспертов, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также обратил внимание на то, что сейчас такие меры в условиях непрекращающихся новых волн пандемии многими странами были признаны безальтернативными.

Что касается предложения ввести QR-коды и для граждан с антителами к коронавирусу, официально не переболевших, то и его нужно оценить экспертно, заявил Песков.

С проектом закона можно ознакомиться здесь.