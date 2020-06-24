Владимир Боярский: А вы поверили?

Пост звезды якутской эстрады Надины ЭЛЬПИС переполошил общественность. Для многих, в том числе и коллег, стало откровением, что союз с Владимиром Боярским расторгнут. Неужели красивая пара два года как не живет вместе? И супруг узнал о разводе из соцсети?

Надина пишет в своем инстаграме:

— Знаете, почему у стрелы трехгранный наконечник? Чтобы ее нельзя было извлечь, не разорвав при этом плоть. Именно такая стрела пронзила мое сердце… Именно такая стрела

Более двух тысяч подписчиков посетили страницу Надины, оставили комментарии, пожелали счастья и любви с ее новой «любовью».

Комментаторы много чего сообщили, в том числе и то, что Володя, якобы, ей изменяет, и сейчас у своей любовницы…

Новость выглядела тем более правдиво, что Надину Эльпис этой весной сократили из Театра эстрады.

— На основании приказа министерства культуры и духовного развития Якутии о сокращении штатов была создана комиссия, которая приняла решение сократить штат, занимаемый Надиной Эльпис из-за низкой эффективности ее работы, — сообщила SakhaLife Мария ГЕРАСИМОВА, художественный руководитель Государственного театра эстрады Якутии.

Как сообщил другой источник в Театре эстрады, Надина Эльпис подвела театр сразу на нескольких мероприятиях, что недопустимо для артиста.

SakhaLife связался с Владимиром Боярским. Голос его, как ни странно, звучал весело.

Владимир БОЯРСКИЙ, музыкант, аккордеонист:

— Нормально все. Ничего такого нет. Мы не расстались. Немножко поссорились, но бывает.

— Да, не поверила, что два года как не живете. Осенью же вместе гуляли – все хорошо было.

— Да еще неделю назад вместе были. Сейчас Надина у родственников в Хакасии.

— А с кем она там целуется?

— Там она снимает клип на новую песню.

— С кем она туда поехала?

— Она ни с кем не поехала. Там на месте клип снимает.

— Так это сцена из клипа? Он артист?

— Да. Если бы она так не написала, ты бы не интересовалась, не звонила бы, да и другие. А так – все звонят, пишут.

— Ребята, вы хайпануть решили?

— А как еще по-другому?

Таким образом, если верить Владимиру Боярскому, в творческой паре все нормально. И они просто решили поймать хайп на теме своего срежиссированного расставания. Что ж, публика повелась.

Напомним, что с самого начала отношения Надины Эльпис и Владимира Боярского были несколько театрализованы, рассчитаны на публику. Даже предложение руки и сердца Владимир сделал Надине во время пресс-тура, устроенного ЛОРПом по Лене, где Боярский опустился на одно колено и публично получил согласие девушки.

Свадьбу они сыграли осенью 2013-го.

Что ж, как бы то ни было, желаем всем участникам этой наделавшей шуму истории — любви и счастья!

И следим за развитием событий.