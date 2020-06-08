Владимир Богданов: В 90-х нас хотели загнать обманом в рабство!

В начале 90-х либералы хотели загнать нас в новое рабство, но наше будущее зависит только от нас самих — утверждает народный депутат Владимир Богданов. Он считает, что наше общество, как живой организм, само выбирает как и куда идти. Для выбора лучшей доли в будущем, каждый член общества должен повышать уровень своего участия в жизни общества и чтобы участие было осознано — необходимо повышать уровень информированности каждого гражданина. В этой статье Владимир Богданов делает акцент на неразделимости понятий «капитализм» и «классовое общество», т.е. рассказывает о том, что замалчивают и по-сути скрывают либерально мыслящие граждане от нашего многонационального народа, желающего улучшения своей жизни.

Наше общество, ставшее бесклассовым за 70 лет советского периода и в 90-х плавно перешедшее в современное российское общество, по — прежнему остаётся бесклассовым, несмотря на значительное имущественное расслоение. В двух словах это означает, что все граждане имеют равные права и обязанности, как малоимущий, так и сверхбогатый. Ничего подобного в странах «западной демократии» нет. Естественно, что это не устраивает влиятельное и богатое меньшинство наших сограждан, ставших проводниками у нас в стране т.н. западной либеральной парадигмы и экономики, экономики, когда деньги важнее человека. Возможно отсюда и целый ряд проблем в нашей стране, т.к. возводимый в России с 1993-го года капитализм, причем, не важно в какой форме (исключение — советский госкапитализм), может существовать только за счёт эксплуатации и грабительского отъёма у эксплуатируемых прибавочной стоимости (при советском госкапитализме она теоретически делилась на всех граждан), и только тогда, когда в обществе юридически существуют неравные классы — класс эксплуататоров — хозяев и класс эксплуатируемых слуг и рабов. Многие чиновники советской партноменклатуры осознавали, что экономическая модель СССР, при декларативном социалистическом строе, остаётся капиталистической, отличающейся от классического капитализма только по двум-трем признакам, на который акцентировалось внимание общества. И уже тогда главной проблемой советской номенклатурной элиты стал вопрос, как их детям унаследовать в бесклассовом обществе то, чего они добились — положения в обществе, накоплений и других благ? Отсюда и ответ на вопрос, почему они так быстро перестроились и перекрасились в 90-х годах прошлого века. Думаю, что они давно поняли, что только в классовом сословном обществе, путем построения капитализма в бывшем СССР, став владельцами газет, заводов и пароходов они могут разрешить свою основную проблему передачи своим детям нажитого «непосильным трудом» и диктовать свою волю покорному большинству — нашему многонациональному народу…

К началу 90-х в нашей стране иностранными советниками была научена либерально мыслить целая плеяда граждан, затем был развален Союз и созданы новые независимые государства. Помните, как одно время, в 90-х годах, отмечался День независимости РФ? Тогда никто не смог ответить на вопрос «независимость от кого» и праздник в дальнейшем переименовали. Под руководством американских советников либерально мыслящие руководители новой России создали, под построение капитализма и классового общества в стране, новую Конституцию 1993 года. Почему же классовое общество до сих пор не созданно в России? Во-первых, потому, что в России есть силы, которые не дают завершить либералам трансформацию бесклассового общества в общество эксплуататоров и эксплуатируемых. А, во-вторых, кто же добровольно согласится с понижением социального статуса «Человека — хозяина страны» на статус «слуги господина»? Правильно — никто. Т.е., оказывается, нам есть, что ещё терять! На самом деле то, чего добиваются наша «либеральная общественность», выступая за частнособственнический капитализм, их горячее желание — чтобы наше общество стало классовым. Но вот ресурса для этого у них в России нет (кто же добровольно запишется из хозяина страны в раба), потому они аппелируют к мировому «либерально-капиталистическому сообществу», работая, в свою очередь, на отдельных иностранных сюзеренов.

Потому эта публика и радуется любым победам иностранного частного капитала и малейшим российским поражениям. «Либеральная общественность» может зайти очень далеко в предательстве поверивших им простых людей, считают, что её лидеры работают на иностранных хозяев, через систему грантов. А учитывая то, что вся идеология российского «либерального сообщества» носит исключительно нетерпимый, тоталитарный характер, кто нам с вами даст гарантии, что однажды мы все не проснёмся рабами или крепостными? Поправки к Конституции, как раз и лишают «либералов» возможности аппелировать в иностранным законодательству и организациям, как имеющим больше прав в сравнении с российскими гражданами и законодательством. Да, не принят целый ряд поправок, которые ограничивали бы вывоз капитала зарубеж и владение там «чиновничьим классом» недвижимостью. Но раз поправки введены, значит дело не стоит на месте и следующим этапом будет принятие новых конституционных поправок! Многонациональный народ России наконец-то получил шанс не допустить разделения нашего общество на классы и сословия и превращения в слуг для господ и хозяев… Воспользуемся этим шансом!

