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21 марта 2019, 11:00
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Владимир Богданов: Почему это с нами произошло?

Не в моей компетенции выяснять, кто виноват в резонансном преступлении 17 марта и в последующих за этим протестных событий, пусть это определяют следственные органы. Но на мой взгляд, рано или поздно, нечто подобное должно было произойти. Причем, не обязательно у нас в Якутии, а в любом другом уголке России.

И произошло это всё из-за одновременного наложения нескольких факторов. Некоторые из этих факторов являются регулярными, а некоторые — эпизодическими, некоторые — общественнозначимыми, а некоторые — общественноопасными. При этом подобные негативные события могут произойти как случайно — из-за случайного сведения и наложения факторов, так и по причине намеренного их сведения для преднамеренной провокации. Так в период с 1991 по 1996 годы российская государственная система, состоящая собственно из государственных органов власти и общества — многонационального российского народа, по какой-то причине приведена, вместо устойчивого положения, в такое положение, что достаточно толчка и система придет в неравновесное состояние и вероятно может пойти «вразнос» или «враскачку», а это уже чревато, как социальными, так и экономическими потрясениями. И нам в Якутии просто повезло, что у руля республиканской власти, на этот раз, находится авторитетный для молодёжи Айсен Сергеевич Николаев и который смог убедить митингующих не совершать недостойных поступков. Поэтому постараюсь провести очень поверхностный анализ прошедших событий и описать эти факторы для того, чтобы нам хотябы понять — почему и как такое стало возможным в нашей тихой и спокойной Республике.

Первый и решающий фактор — несовершенство существующих Законов. Состоит в несовершенстве большинства ключевых законодательных актов страны, начиная, в порядке значимости, с Конституции РФ и заканчивая миграционным законодательством. По мнению некоторых юристов, законы в «святые 90-е» часто писали при непосредственном участии американских консультантов, и там присутствуют «ляпы» и «лазейки», которые снижают эффективность законодательных актов вплоть до нуля. Часть подобных Законов сегодня не действуют и заменены на более или менее адекватные варианты. Однако по сию пору существуют в действующих законах неясности в толковании, что приводит к тому, что «закон что дышло…». А такового быть не должно! Не должно быть практики толкования права. Всё юридические нормы необходимо прописывать недвусмысленно, исключая иные понимания в формулировках. Необходимо принимать не только «вечные» законодательные акты, но и «временные», как адекватная реакция на объективную реальность. Например, в прошлом 5-м созыве Ил Тумэн народным депутатом Юрием Иннокентьевичем Григорьевым был выдвинут законопроект по квотированию рабочих мест на предприятиях Республики, но он до сих пор находится на рассмотрении в Государственном Собрании РС(Я).

Ссылка на законопроект:

http://monitoring.iltumen.ru/Проект%20закона%20Республики%20Саха%20(Якутия)/1964327

Второй и тоже решающий фактор — авторитет власти. Понижение авторитета власти: недоверие исполнительной и законодательной власти, недоверие в отношении внутренних органов. Причина в частичной маргинализации власти, произошедшей опять же в «святые 90-е», но по инерции продолжающейся сегодня и как общественный ответ — радикализм в настроениях народных масс. Хорошо, что в Якутии, и в целом в России, пока не произошла «десакрализация» власти, как на Украине или в Киргизии, и наши граждане ещё прислушиваются к разумному голосу одиноких авторитетов во власти, т.е. ещё есть надежда на построение полноценного гражданского общества. Но мы уже стоим на пороге того, что эта «десакрализация» всё же может произойти, и произойти в любой момент. Для предотвращения этого необходимо прекратить иммитацию деятельности во всех уровнях власти. А это уже кадровая проблема во власти. Нужны чиновники — специалисты, которые способны на воспроизведение знаний, стратегий и принятие рациональных решений.

Третий фактор — образование. Не секрет, что у нас в Республике есть улусы, где среднее образование находится, по разным причинам, на низком уровне и как результат — молодые люди оказываются лишенными единственного доступного на сегодня социального лифта — получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства на престижные рабочие места, на предприятиях как внутри Якутии, так и на предприятиях страны. Выход я вижу в организации подготовительных факультетов в наших ВУЗах, где за период от одного до двух лет можно подтянуть сельских абитуриентов, по необходимым для учёбы в ВУЗе, по избранной специальности, школьным предметам, до уровня городских школ. Это даст шанс желающим получить высшее образование на лучшую жизнь в будущем.

Четвертый фактор — работа. Да, работа с достойной оплатой. Проблема в том, что сегодня в сельских улусах работы для молодежи нет. Впрочем нет её там и для не относящихся к категории «молодежь» граждан тоже…Каждый 13-й житель Якутии, в основном в сельской местности, сегодня не имеет работы, не по причине того, что не хочет работать, а по причине полного и безнадёжного её отсутствия. Выход из этого один — законодательное квотирование рабочих мест на предприятиях Республики и организация рабочих мест в сельских улусах, с обязательным датированием сельхозпроизводств. Так как продуктовая безопасность не может стоить дёшево, как и натуральные продукты питания.

Думаю, что достаточно перечислил, хотя могу выделить ещё более десятка других взаимосвязанных факторов, повлиявших на то, чтобы ЭТИ негативные события произошли.

                                                                              В.Н. Богданов,

народный депутат Республики Саха (Якутия).

Источник: Пресс-служба РО ПП Справедливая Россия в Республике Саха (Якутия).
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