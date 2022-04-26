Владимир Балынец завоевал семнадцатую золотую медаль ЧР по пауэрлифтингу

25 апреля, в г.Екатеринбург на чемпионате России по пауэрлифтингу спортсмен сборной команды Республики Саха (Якутия), серебряный призёр Паралимпийских игр Владимир Балынец завоевал очередную золотую медаль. Для именитого спортсмена эта высшая награда стала семнадцатой по счёту. Тренер — заслуженный тренер России Петр Давыдов.

Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходят с 24 по 29 апреля.

За медали чемпионата борются 170 спортсменов из 35 субъектов России.



Источник: Пресс-служба РЦСПСК РС(Я)

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