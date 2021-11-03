03.11.2021
09:15
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Спорт
Владимир Балынец выиграл чемпионат мира среди здоровых спортсменов
Якутский спортсмен Владимир Балынец триумфально выступил на прошедшем чемпионате мира IPF в классическом и спортивном жиме лежа. Соревнования среди здоровых спортсменов прошли на прошлой неделе в столице Литвы Вильнюсе, сообщает Sportyakutia.ru.
Он взял вес в три раза больше своего!
Якутянин справился с весом 170 кг и занял первое место в своей весовой категории. При этом он оказался единственным из российских атлетов, кому удалось завоевать золото в категории мужчин.
Ранее среди юниоров победителем первенства мира стал другой якутянин Айаал Сивцев. Оба спортсмена тренируются под руководством Петра Давыдова.
Напомним, Владимир Балынец, имея на руках путевку, пропустил Паралимпийские игры в Токио, по независящим от него причин.
Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru
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