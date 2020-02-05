Владимир Балынец в пятнадцатый раз стал чемпионом России по пауэрлифтингу
Призер Паралимпийских игр в Лондоне, многократный чемпион мира и Европы Владимир Балынец вновь бьет все рекорды. Накануне на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) якутский атлет в 15-й раз завоевал звание чемпиона страны.
Соревнования проходят на базе министерства спорта Российской Федерации «Ока» в городе Алексин Тульской области. Более 170 спортсменов из 37 регионов страны подали заявки на участие в чемпионате. Спортсмены определяют победителей и призеров национального чемпионата в 10 мужских и 10 женских весовых категориях.
Заслуженный мастер спорта России Владимир Балынец в 15-й раз подряд стал победителем в категории до 49 кг. Он показал результат в 155 кг в дисциплине «жим штанги лежа». Второе место занял кемеровчанин Максим Кулик, который взял массу в 125 кг. Еще одну медаль команде Якутии принес родной брат именитого спортсмена Роман Устюжанин. Он смог завоевать бронзовую награду.
«Роман Устюжанин был победителем первенства России и Европы среди юниоров и вот, наконец, он стал призером чемпионата страны среди взрослых спортсменов, – рассказал личный тренер тяжелоатлетов Петр Давыдов. – Для Владимира же эта медаль стала 15-й кряду. Впервые звание чемпиона Балынец взял в 2006 году и с тех пор держит высоко заданную планку.
Для нас наступает самый ответственный период – впереди Владимира ждет очередной рейтинговый Кубок мира. Соревнования состоятся в апреле в Объединенных Арабских Эмиратах. Там перед нашим спортсменом стоит задача завоевания путевки на Паралимпийские игры в Токио».
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