Владимир Балынец преподнес подарок своей альма-матер

Коллектив Республиканского техникума для инвалидов всегда поддерживает связь со своими выпускниками, интересуется их делами, радуется успехам и победам, находится в курсе всех событий.

Особой гордостью техникума по праву считается Владимир БАЛЫНЕЦ, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Паралимпийских игр 2012 г., абсолютный рекордсмен мира по классическому жиму лёжа IPF (среди спортсменов без инвалидности) 2018 г., двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, 15 – ти кратный чемпион России по парапауэрлифтингу, лучший спортсмен года Российской Федерации в номинации «Серебряная лань» по итогам 2019 г.

Владимир считает техникум родным, ведь именно здесь он не только получил рабочие специальности, которые не раз применял в своей жизни, отсюда началась его новая жизнь, карьера выдающегося спортсмена в мировом параспорте.

Между многочисленными сборами, тренировками и соревнованиями, Владимир всегда находит время для посещения мероприятий родного техникума, встречи с преподавателями, мастерами, чтобы выразить свою безграничную благодарность, любовь и уважение.

Вот и в этот раз, прилетев со сборов подготовки к Паралимпийским Играм 2020 г. в Японии, он пришел в техникум вместе со своим тренером ДАВЫДОВЫМ П.Н. и братом Романом УСТЮЖАНИНЫМ, мастером спорта России, призером, чемпионом России.

Состоялась искренняя, теплая встреча с сотрудниками, спортсмены поделились впечатлениями, планами, встретились со своим мастером ПЕСТРЯКОВОЙ А.Н.

Ребята подарили в музей родного заведения олимпийский факел, который Владимир гордо пронес на открытии Олимпиады в Сочи 2014 г.

Петр Николаевич подарил атрибуты одежды олимпийских факелоносцев: шапочку, шарф и варежки.

Передавая факел, Владимир пожелал студентам успехов в учебе, спорте, жизни. «Факел – это символ огня, света, жизни, разума….призывает и указывает путь к светлому, идти только вперед, преодолевая преграды и не останавливаясь на достигнутом».

Директор Рина Игнатьевна от всего коллектива техникума выразила слова благодарности за бесценный подарок, пожелала всем крепкого здоровья, успехов, а Владимиру и Петру Николаевичу — победы и только победы на Паралимпийских Играх 2020 г. в Японии.