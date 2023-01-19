Владимир Аммосов: Результат эксперимента будет понятен к концу лета

С началом зимы жители Якутска заметили на дорогах мелкий отсев вместо привычного песка, применяемого обычно в качестве антигололедного средства. По поводу этого новшества «Эхо столицы» встретилось с руководителем МКУ «СЭГХ» Владимиром Аммосовым.

— Владимир Владимирович, что можно сказать о результатах данного эксперимента?

— В целом, до прохождения полного годового цикла с начала применения отсева о точных результатах говорить еще рано. Первое — это зимний сезон еще не закончен, чтобы сравнить со статистическими данными прошлого периода. Второе и важнейший результат для горожан — это как данный эксперимент повлияет на вопрос уменьшения запыленности Якутска в летнее время.

— Но ведь должны быть промежуточные данные?

— Да они есть, но они относительные — в сравнении последних месяцев и аналогичного периода 2021, 2022 годов по аварийности на дорогах. Они почти равны по количеству и это уже положительный момент, так как автотранспорта в 2022 году было больше на дорогах, чем в 2021. Это связано с естественным ежегодным приростом автотранспорта, плюс в 2021 году из-за ковидных ограничений не было пробок по утрам и вечером в часы пик, так как дети учились дистанционно, то есть родители не возили и не забирали детей из школ и детских садов.

— А как по поводу слухов о том, что отсев может царапать машины и полететь в кого-нибудь?

—Тут надо понимать, что противогололедные мероприятия проводятся на перекрестках, остановках и местах, где скорость движения ограничена. На участках, где можно разогнаться до такой скорости, чтоб нанести урон — он не применяется. Другое дело, когда отсев стучит по подкрылкам машины – этот звук может быть не привычен, но отсев не может нанести ущерб технике из-за размера. Именно такую фракцию применяют во все мире.

— Какие еще альтернативные варианты есть в качестве антигололедных материалов?

— На практике применяют реагенты, отсев, либо песок. Реагенты для Якутска не подходят по температурному режиму, так как могут превратить дороги в каток при очень низких температурах, плюс их воздействие на мерзлоту и засоление почвы, что может нанести необратимый ущерб экологии города. Песок мы уже проходили — знаем все плюсы и минусы, большинство городов отказались от него, как от источника пыли.

В этом году пробуем отсев, не буду загадывать наперед о результатах — осталось буквально пару месяцев его применения. Цельный результат этого эксперимента будет понятен к концу лета, надеюсь горожане оценят положительный результат.