01.12.2020
12:45
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Политика

Владимир Аммосов поздравляет Единую Россию с Днем рождения

Уважаемые коллеги, единомышленники, друзья!

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

В начале 2000-ых годов, в очень непростое для страны время,  Партия «Единая Россия» взяла на себя ответственность за судьбу государства. Произошло наше объединение вокруг курса Президента Российской Федерации  Владимира Путина – произошло для того, чтобы не только сохранить единство страны, но и сделать ее  процветающей и великой державой.

Девятнадцать лет с исторической точки зрения – срок небольшой. Но сегодня, подводя итоги работы, на пороге 20-летия, можно сказать: для нас эти годы значат очень многое.

У нас за спиной  много хороших, добрых дел, разных инициатив, которые были внедрены, активно претворялись в жизнь и развивались в крупные проекты. И именно благодаря политической деятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть позитивные перемены  в жизни Якутии как отдельно взятого региона, так и государства.

От всей души желаем вам успехов в партийной и профессиональной деятельности, счастья в жизни, благополучия  вашим семьям!

Фото: Исполком
Источник: Исполком
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