Владимир Аммосов поздравляет Единую Россию с Днем рождения

Уважаемые коллеги, единомышленники, друзья!

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

В начале 2000-ых годов, в очень непростое для страны время, Партия «Единая Россия» взяла на себя ответственность за судьбу государства. Произошло наше объединение вокруг курса Президента Российской Федерации Владимира Путина – произошло для того, чтобы не только сохранить единство страны, но и сделать ее процветающей и великой державой.

Девятнадцать лет с исторической точки зрения – срок небольшой. Но сегодня, подводя итоги работы, на пороге 20-летия, можно сказать: для нас эти годы значат очень многое.

У нас за спиной много хороших, добрых дел, разных инициатив, которые были внедрены, активно претворялись в жизнь и развивались в крупные проекты. И именно благодаря политической деятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть позитивные перемены в жизни Якутии как отдельно взятого региона, так и государства.

От всей души желаем вам успехов в партийной и профессиональной деятельности, счастья в жизни, благополучия вашим семьям!