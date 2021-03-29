Владимир Аммосов: Наш кандидат уверенно победил – впереди много работы!

Владимир Аммосов, руководитель РИК ЯРО ВПП «Единая Россия»:

— 28 марта горожане сделали свой выбор. 44,09% поддержало кандидата от партии «Единая Россия». Голосование проходило в течение трех дней. На каждом избирательном участке были наблюдатели от партий и от кандидатов – серьезных нарушений в ходе голосования выявлено не было.

Избирательные комиссии работали с соблюдением всех санитарных норм, процесс подсчета голосов шел до пяти утра, по результатам которого уверенную победу одержал Евгений Николаевич Григорьев.

Поздравляю Евгения Николаевича с Победой! Была проделана очень большая работа, в которой принимали участие и друзья, и сторонники, и члены партии. Вокруг Евгения сплотилась отличная команда, которая поддерживала его от души, работали на совесть. Впереди много плановой работы, в 2022 году мы будем праздновать 100-летие создания Якутской АССР. К этой знаковой дате все мы хотим видеть столицу нашей Республики обновленной и процветающей.