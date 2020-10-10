Владелица бизнеса, звезда соцсетей вышла замуж!

Владелица и руководитель группы компаний «Кэм» — лидера в сфере видеоуслуг Якутии, звезда соцсетей, харизматичная оптимистка, неподражаемая Наталья ЛОПАТИНА сегодня, в магическую дату 10.10.2020 вышла замуж!

Она теперь гордо носит фамилию ВЫРДЫЛИНА. Порадуемся же за эту счастливую пару, разделим их радость, глядя на прекрасные фото. Наталья считает, что их история любви дарит надежду всем, кто еще не встретил свою половинку.

Отметим, что незадолго до счастливого события Наталья, как и положено скромной невесте, вернулась к своему естественному цвету волос, закрасив огненную шевелюру.

Новая семья обосновалась в поселке Чапаево Хангаласского улуса.

Наталья продолжит руководить собственным делом, благо, теперь хорошему руководителю почти все процессы можно делать на удаленке. И будет больше внимания уделять мужу и сыну.

Кто он – законный супруг любимицы соцсетей Якутии, чем занимается? Это уж читатель может отследить сам по соцсетям Натальи Вырдылиной @kyn_boturovna.

Совет да любовь!