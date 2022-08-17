Владелец московского кафе корейского стрит-фуда «Chicko» обвинил якутское кафе «Doki» в копировании

Владелец московского кафе корейского стрит-фуда «Chicko» разместил на странице в запрещенной соцсети своё обращение, где обвинил якутское кафе «Doki» в заимствовании концепции — передает канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний» .

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