Владелец Группы компаний «Кэм» Наталья Лопатина приглашает на свой мастер-класс

Владелец и руководитель Группы компаний «Кэм» — лидера в сфере видеоуслуг в Якутии — Наталья Лопатина решила провести живую встречу со своими подписчиками и всеми, кому интересна тема мотивации. Наталья говорит, что в последнее время в социальных сетях многие спрашивают ее, как она достигает целей, как меняет себя к лучшему, воплощает бизнес-идеи в жизнь. Потому и решилась на эту встречу.

Будь то бизнес или воспитание сына, Наталья придерживается правила «Быть. Делать. Иметь», о его сути и пойдет речь:

— Что делать, чтобы получать лакомые заказы на рекламу?

— Как снимать продающие видеоролики?

— Как создавать лучшую команду, которая разделяет ценности владельца?

— Как сохранять озорное настроение и заражать им свое окружение?

ФАКТЫ О СПИКЕРЕ:

— В бизнесе 10 лет — Владелец Группы компаний «КЭМ» — крупнейшего видеопроизводителя Якутии — Владелец телеканала «ЯКУТСК ТВ»

— Компания Натальи делает все виды видеопродукции — от роликов и клипов до имиджевых и презентационных фильмов, трансляции масштабных событий, как «Ысыах Туймаады», «Игры Тыгына», «День города», «Свеча памяти» и др.

— Еженедельная передача «Планерка мэра» — продукт ГК «КЭМ».

Вас ждут история успеха от первого лица, ответы на вопросы, свободное общение и угощение от «Travelers Coffee».

Мероприятие состоится в рамках Школы успешных людей АРГЫСКРЕДИТ И КЛУБА РАСШИРЕНИЯ БИЗНЕСА WISE ЯКУТИИ.

Запись по тел.: 8-924-765-82-25

Дата: 14 августа 2019, среда

Начало: 18 час. 15 мин.

Место: г. Якутск, ул. Ойунского, 4 (Здание ЭПЛ-Даймонд), 3й этаж.

Оргвзнос: 500 ру б. (пайщикам Аргыскредит бесплатно)

ГК «Кэм» в Инстаграм: https://www.instagram.com/kem.group_/?hl=ru