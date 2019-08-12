Владелец Группы компаний «Кэм» Наталья Лопатина приглашает на свой мастер-класс
Владелец и руководитель Группы компаний «Кэм» — лидера в сфере видеоуслуг в Якутии — Наталья Лопатина решила провести живую встречу со своими подписчиками и всеми, кому интересна тема мотивации. Наталья говорит, что в последнее время в социальных сетях многие спрашивают ее, как она достигает целей, как меняет себя к лучшему, воплощает бизнес-идеи в жизнь. Потому и решилась на эту встречу.
Будь то бизнес или воспитание сына, Наталья придерживается правила «Быть. Делать. Иметь», о его сути и пойдет речь:
— Что делать, чтобы получать лакомые заказы на рекламу?
— Как снимать продающие видеоролики?
— Как создавать лучшую команду, которая разделяет ценности владельца?
— Как сохранять озорное настроение и заражать им свое окружение?
ФАКТЫ О СПИКЕРЕ:
— В бизнесе 10 лет — Владелец Группы компаний «КЭМ» — крупнейшего видеопроизводителя Якутии — Владелец телеканала «ЯКУТСК ТВ»
— Компания Натальи делает все виды видеопродукции — от роликов и клипов до имиджевых и презентационных фильмов, трансляции масштабных событий, как «Ысыах Туймаады», «Игры Тыгына», «День города», «Свеча памяти» и др.
— Еженедельная передача «Планерка мэра» — продукт ГК «КЭМ».
Вас ждут история успеха от первого лица, ответы на вопросы, свободное общение и угощение от «Travelers Coffee».
Мероприятие состоится в рамках Школы успешных людей АРГЫСКРЕДИТ И КЛУБА РАСШИРЕНИЯ БИЗНЕСА WISE ЯКУТИИ.
Запись по тел.: 8-924-765-82-25
Дата: 14 августа 2019, среда
Начало: 18 час. 15 мин.
Место: г. Якутск, ул. Ойунского, 4 (Здание ЭПЛ-Даймонд), 3й этаж.
Оргвзнос: 500 ру б. (пайщикам Аргыскредит бесплатно)
ГК «Кэм» в Инстаграм: https://www.instagram.com/kem.group_/?hl=ru
Whatsapp +7 (999) 174-67-82