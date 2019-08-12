12.08.2019
18:37
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Общество

Владелец Группы компаний «Кэм» Наталья Лопатина приглашает на свой мастер-класс

Владелец и руководитель Группы компаний «Кэм» — лидера в сфере видеоуслуг в Якутии — Наталья Лопатина решила провести живую встречу со своими подписчиками и всеми, кому интересна тема мотивации. Наталья говорит, что в последнее время в социальных сетях многие спрашивают ее, как она достигает целей, как меняет себя к лучшему, воплощает бизнес-идеи в жизнь. Потому и решилась на эту встречу. 

Будь то бизнес или воспитание сына, Наталья придерживается правила «Быть. Делать. Иметь», о его сути и пойдет речь:  

 — Что делать, чтобы получать лакомые заказы на рекламу?

 — Как снимать продающие видеоролики?

 — Как создавать лучшую команду, которая разделяет ценности владельца?

 — Как сохранять озорное настроение и заражать им свое окружение?

                                                                                                                                           ФАКТЫ О СПИКЕРЕ:                                                                                                                                                                                                     

  — В бизнесе 10 лет                                                                                                                                                              — Владелец Группы компаний «КЭМ» — крупнейшего видеопроизводителя Якутии                                                                       — Владелец телеканала «ЯКУТСК ТВ»                                                                                    

 — Компания Натальи делает все виды видеопродукции — от роликов и клипов до имиджевых и презентационных фильмов, трансляции масштабных событий, как «Ысыах Туймаады», «Игры Тыгына», «День города», «Свеча памяти» и др.

 — Еженедельная передача «Планерка мэра» — продукт ГК «КЭМ».

                                                                                                                                                                                                             Вас ждут история успеха от первого лица, ответы на вопросы, свободное общение и угощение от «Travelers Coffee».                                                  

Мероприятие состоится в рамках Школы успешных людей АРГЫСКРЕДИТ И  КЛУБА РАСШИРЕНИЯ БИЗНЕСА WISE ЯКУТИИ.                        

Запись по тел.:  8-924-765-82-25

Дата: 14 августа 2019, среда

Начало: 18 час. 15 мин.

Место: г. Якутск, ул. Ойунского, 4 (Здание ЭПЛ-Даймонд), 3й этаж.

Оргвзнос: 500 ру б. (пайщикам Аргыскредит бесплатно)

ГК «Кэм» в Инстаграм: https://www.instagram.com/kem.group_/?hl=ru

Источник: На правах рекламы.
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