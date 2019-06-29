Владелец бара «Приют бодливой козы» оштрафован на 3 млн. рублей

По факту выявления полицией незаконной продажи алкогольной продукции владелец бара оштрафован на 3 млн. рублей.

В ходе рейдового мероприятия старшим участковым уполномоченным отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» майором полиции Александром Чемпоровым выявлен факт продажи алкогольной продукции без лицензии в баре «Приют бодливой козы», принадлежащем ООО «Форвард-Сервис».

Ранее 28 марта т.г. Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка было принято решение об аннулировании во внесудебном порядке лицензии, выданной указанной организации.

4 апреля т.г. министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) был издан приказ «О приостановлении действия лицензии ООО «Форвард-Сервис» на право розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

Дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии», возбужденное в отношении владельца бара – ООО «Форвард-Сервис» было направлено в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). По итогам рассмотрения 24 июня 2019 года судом вынесено постановление о привлечении владельца к административной ответственности по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 3 млн. рублей.