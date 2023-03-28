Владельцы безнадзорных лошадей крупно оштрафованы

Владельцев безнадзорных лошадей оштрафовали в марте на 182 тысячи рублей

По информации Управления сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска, за март с городской территории отогнали 23 лошади. 8 лошадей отловлены и помещены в пункт передержки безнадзорных сельскохозяйственных животных в с. Хатассы. С начала года отогнали из города 55 лошадей, отловили и поместили в пункт передержки 16 голов.

Начальник Управления сельского хозяйства Марат Данилов сообщил, что в марте общая сумма за содержание лошадей в пункте передержки составила более 182 тысяч рублей.

«Хозяева 8 отловленных животных оштрафованы согласно прейскуранту специализированной организации по содержанию безнадзорных сельскохозяйственных животных. На сегодня в пункте передержки находится одна лошадь, отловленная в октябре. Хозяин лошади нам известен», — пояснил Марат Данилов.

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Прейскурант цен по содержанию безнадзорных сельскохозяйственных животных, установленный специализированной организацией:

— в зимнее время, с 11 октября по 14 мая, 6960 за сутки за 1 голову (содержание одного животного за 1 час составляет 290 рублей);

— в летнее время, с 15 мая по 10 октября, 5808 рублей за сутки за 1 голову (содержание одного животного за 1 час составляет 242 рублей).

Отметим, по результатам электронного аукциона 2023 года, на срок до 31 июня 2023 года специализированной организацией по содержанию безнадзорных сельскохозяйственных животных выступает ИП Софронов Р.Ю.