Вкус Якутии: Культура питания якутов. От истоков до наших дней
Совершенно замечательное мероприятие нового формата случилось на днях в @yakutmuseum в рамках фестиваля «Вкус Якутии» @tasteofyakutia
Даже название его интригует — «Культура питания якутов. От истоков до настоящего времени».
Участники мероприятия представили посетителям историю развития посуды как артефакта материальной культуры с момента появления первых предметов и до наших дней. Как менялась посуда в зависимости от условий применения, появления новых материалов и способов их обработки, как она из сугубо утилитарного предмета превращается иной раз в произведение искусства.
Ну и, конечно же, Камелёк так или иначе неразрывно связан с современной культурой питания народа саха, а также других народов, населяющих нашу республику.
Отрадно, что богатейшее наследие посуды и материалы кухонной утвари наших предков, популярные и в наши дни материалы — дерево, глина, кожа, металл.
И особенно ответственным моментом для нас был момент воссоздания исторической посуды — по всем канонам и правилам.
Директор и руководитель нашего предприятия Ольга Григорьевна Григорьева @olgakamelek, будучи профессиональным культурологом, отметила в своем выступлении:
«Когда мы рождаем в этот мир новую посуду — мы непременно изучаем первоисточники — с точки зрения формы, размера, орнамента, значения. А данное мероприятие и восторженные взгляды посетителей выставки позволили нам укрепиться во мнении, что мы все делаем правильно и мы на правильном пути. Не зря, долгие годы нашим кредо стали слова: «Сохраняя традиции, стремимся в будущее». @kamelek888, @art_klub_u_kamelka
+7 (999) 174-67-82