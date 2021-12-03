Вкус Якутии: Культура питания якутов. От истоков до наших дней

Совершенно замечательное мероприятие нового формата случилось на днях в @yakutmuseum в рамках фестиваля «Вкус Якутии» @tasteofyakutia

Даже название его интригует — «Культура питания якутов. От истоков до настоящего времени».

Участники мероприятия представили посетителям историю развития посуды как артефакта материальной культуры с момента появления первых предметов и до наших дней. Как менялась посуда в зависимости от условий применения, появления новых материалов и способов их обработки, как она из сугубо утилитарного предмета превращается иной раз в произведение искусства.

Ну и, конечно же, Камелёк так или иначе неразрывно связан с современной культурой питания народа саха, а также других народов, населяющих нашу республику.

Отрадно, что богатейшее наследие посуды и материалы кухонной утвари наших предков, популярные и в наши дни материалы — дерево, глина, кожа, металл.

И особенно ответственным моментом для нас был момент воссоздания исторической посуды — по всем канонам и правилам.

Директор и руководитель нашего предприятия Ольга Григорьевна Григорьева @olgakamelek, будучи профессиональным культурологом, отметила в своем выступлении: