АЭБ улучшил условия по вкладу «Будущее»

Алмазэргиэнбанк с 15 июля предлагает вложиться в «Будущее» на ещё более выгодных условиях – краткосрочный вклад «Будущее» с повышенной процентной ставкой до 9% станет вашей крепкой финансовой основой для успехов завтрашнего дня. Предсказывайте ваше «Будущее» с максимальной доходностью!

АЭБ предлагает максимальную доходность по вкладу «Будущее» в размере до 9% годовых для держателей Карты жителя Якутии, а также тех, кто подаст заявку на её оформление. Улучшенные условия аналогичны для держателей Карты «МИР-JCB Gold» в офисах АЭБ в Хабаровске и Владивостоке. Если у вас нет в наличии этих Карт, то ставка составит 7,50%.

Краткосрочный вклад с повышенной процентной ставкой можно открыть на срок 31 день, 91 день, 181 день или 367 дней. Минимальная сумма вклада составляет – 50 000 рублей или 100 долларов США, максимальная сумма вклада – 100 млн рублей, в долларах сумма вклада не ограничена.

При открытии вклада «Будущее» в долларах США ставка составит 0,50% годовых.

Открыть вклад можно дистанционно в любое время суток через мобильное приложение «АЭБ Онлайн» или в офисах АЭБ.

Вклад «Будущее» с правом пополнения 91 день с начала открытия вклада, но без расходования, капитализация процентов не предусмотрена, выплата % в конце срока, никаких скрытых комиссий и дополнительных расходов.

Более подробную информацию об условиях вклада «Будущее» можно узнать на сайте или по номеру горячей линии:

www.albank.ru

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