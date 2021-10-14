Вклад Владимира Членова в развитие транспорта региона неоценим — Сергей Ларионов

Об этом сказал народный депутат Республики, генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов во время республиканского форума-выставки, посвященного памяти выдающегося государственного деятеля Республики Саха (Якутия) Членова Владимира Михайловича.

«Судьба моя – Якутия» — именно под таким названием прошли мероприятия: медиа-выставка, посвященная жизни, трудовой и общественной деятельности, и пленарное заседание, в котором участвовали члены кабинета Министров, коллеги, друзья.

В приветственной речи Сергей Ларионов, в первую очередь, выразил благодарность министру транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимиру Сивцеву за продолжение той работы, которую начинал Владимир Михайлович, будучи министром транспорта.

В своей речи он подчеркнул, что трудовая деятельность Владимира Членова неразрывно связана с развитием всего транспортного комплекса Якутии. В тяжелые 90-е годы он внес неоценимый вклад в создание устойчивой, динамично развивающейся транспортной системы Республики.

«Мы 25 лет бок о бок проработали с Владимиром Михайловичем в авиации и более десятка лет в отрасли водного транспорта. Сегодня, как руководитель крупного транспортного предприятия региона, хочу отметить вклад Владимира Членова в формировании и реализации транспортной стратегии Республики, благодаря которой сформированы ключевые законодательные и нормативные документы, реализованы целевые программы, решены проблемы отрасли в целом. При его содействии было создано первое Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера», после чего малые аэропорты Якутии получили гарантированный источник финансирования. В сложное время удалось сохранить магистральные авиаперевозки при создании национальной авиакомпании «Якутия» и преобразовать а\к «Полярные авиалинии». Под его руководством был реализован механизм субсидирования социально-значимых авиаперевозок» — сказал Сергей Ларионов.

Сергей Александрович отметил, что Владимир Членов всегда уделял большое внимание ПАО «ЛОРП», был председателем совета директоров. Он приложил немало усилий для модернизации в Ленском бассейне мелкосидящего наливного флота. Благодаря ему, удалось сохранить ядро флота Ленского пароходства. При непосредственном участии Владимира Членова, на базе ПАО «ЛОРП» на вечной мерзлоте было введено в эксплуатацию уникальное гидротехническое сооружение «СЛИП» для ремонта судов, аналогов которому нет во всем Дальнем Востоке.

Сегодня пароходство является одним из крупных стратегических предприятий страны, и речники высоко оценивают его вклад в развитие предприятия.

Пароходством оказана посильная помощь в установке памятника, в выпуске книги, в мероприятиях, направленных на увековечивание памяти выдающегося деятеля.

Сергей Ларионов добавил, что в настоящее время рассматривается вопрос о присвоении имени Владимира Членова пароходу ПАО «ЛОРП». Кроме того, лучшие студенты будут получать именную стипендию Владимира Членова от ПАО «ЛОРП».