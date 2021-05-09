Вклад нерюнгринцев в Великую Победу

Жители Тимптонского района, который в годы Великой Отечественной войны располагался на территории нынешнего Нерюнгринского района, внесли значительный вклад в Великую Победу.



В 1941 году по Тимптонскому району состояло 783 военнообязанных, практически все они ушли на фронт. В Книге Памяти указаны имена 107 человек, призванных на фронт из Тимптонского района.

Из Чульмана в 1941 году на фронт ушли 93 сотрудника дорожной отрасли и 150 водителей «АЯМтранса». Они уехали на фронт большой колонной, за баранкой своих автомобилей. Главным автомобилем тогда был легендарный ГАЗ-АА – так называемая «полуторка». Этот автомобиль, как и танк Т-34, стал одним из главных символов Великой Победы. 9 мая 2020 года в поселке Чульман был установлен памятник «полуторке», а в день 75-летия окончания второй мировой войны – 3 сентября 2020 года — там же, в Чульмане, открыт памятник Сталину.



Многие уроженцы Тимптонского района, призванные на фронт, проявили в боях с врагом огромное мужество и великий героизм. Многие наши герои навсегда осталась на полях сражений. Вечная им память! Многие фронтовики вернулись домой с орденами и медалями.



Труженики тыла в нашем районе вносили свой вклад в общее дело, которым стала Великая Победа. В тылу трудились все – старики, женщины, дети – от мала до велика. Заработанные деньги переводили в фонд обороны, шили для солдат одежду, собирали и посылали посылки на фронт, добросовестно трудились на своих рабочих местах.



В апреле 1942 года только за один месяц в фонд обороны было отчислено средств на 350 тысяч рублей. Тимптонцы перечисляли свои одно- и двухдвухдневные заработки. На военный заем люди отдали 123 тысяч рублей. На танковую колонну «Советская Якутия» собрали 26 тысяч рублей. Сдали облигаций в фонд обороны — 50 тысяч рублей. На государственные и военные займы рабочие и служащие подписывались на суммы, значительно превышающие их заработные платы. В 1944 году в поселке Нагорный было собрано 100 теплых вещей, послано 20 коллективных посылок, сдано облигаций разных займов на сумму 5,5 тысяч рублей. Еще 26 тысяч рублей внесено на танковую колонну и перечислено из спецвзносов 12 тысяч рублей. Подробные сведения об этих тратах хранит федеральный национальный архив.



За трудовой подвиг во время Великой Отечественной войны многим жителям района были вручены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».



Поздравляю всех якутян с Днем Великой Победы! Желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов и процветания!

С уважением, Александр Кошуков