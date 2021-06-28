Вклад «Экстра» от АЭБ возглавил топ-7 сезонных предложений российских банков

Аналитическое агентство Frank RG опубликовало рейтинг сезонных вкладов, предлагаемых банками России. На первой строчке списка — вклад «Экстра» от Алмазэргиэнбанка с доходностью 6% годовых.

Как сообщили в агентстве Frank RG (https://frankrg.com/45541), в исследование включены вклады на ограниченный срок, а также депозиты, которые банки позиционируют как сезонные. В итоговую таблицу входят условия по рублевым вкладам для открытого рынка массового сегмента в 53 исследуемых банках.

«Самую высокую ставку по сезонному вкладу предлагает Алмазэргиэнбанк. По вкладу «Экстра» банк начисляет до 6% годовых», — говорится в сообщении.

АЭБ запустил рублевый вклад «Экстра» с высокой процентной ставкой и возможностью пополнения с 3 июня. Минимальная сумма сезонного депозита составляет 5 тысяч рублей, максимальная – не ограничена.

Вклад можно открыть на 367 дней под 6% либо на 181 день – под 5,5%. Вклад без права расходования средств, с выплатой процентов в конце срока, капитализация не предусмотрена. Вкладчики получают возможность зафиксировать повышенную доходность на длительный срок.

«С наступлением лета мы запустили новый вклад – «Экстра», который позволяет разместить деньги под выгодную ставку 6% и надежно их сохранить. В основе нашего гибкого подхода – стремление предложить клиентам наилучшие финансовые решения. Наше предложение действует только до конца лета и подходит тем, кто предпочитает классические депозиты для сохранения личного капитала, хочет пополнять свой вклад без ограничений по суммам», — отметила менеджер по привлеченным средствам Алмазэргиэнбанка Аяна Аргунова.

Открыть вклад «Экстра» можно в период с 3 июня по 31 августа 2021 года в любом отделении АЭБ на территории республики, а также во Владивостоке и Хабаровске.

Все вклады АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года.

Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте АЭБ и по телефону 88001003422 (бесплатно по России).