Вклад «Экстра» можно открыть через мобильное приложение «АЭБ Онлайн»

Теперь вклад «Экстра» от Алмазэргиэнбанка с доходностью 6% годовых можно открыть без посещения офиса финансовой организации – через мобильное приложение «АЭБ Онлайн».

АЭБ запустил рублевый вклад «Экстра» с высокой процентной ставкой и возможностью пополнения с 3 июня. Минимальная сумма сезонного депозита составляет 5 тысяч рублей, максимальная – не ограничена.

Вклад можно открыть на 367 дней под 6% либо на 181 день – под 5,5%. Вклад без права расходования средств, с выплатой процентов в конце срока, капитализация не предусмотрена. Вкладчики получают возможность зафиксировать повышенную доходность на длительный срок.

Открыть вклад «Экстра» можно в период с 3 июня по 31 августа 2021 года в любом отделении Алмазэргиэнбанка на территории республики, в городах Владивостоке и Хабаровске, а также через мобильное приложение «АЭБ Онлайн».

Напомним, что вклад «Экстра» возглавил подготовленный аналитическим агентством Frank RG рейтинг сезонных депозитов, предлагаемых банками России.

Все вклады АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года.

Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте АЭБ и по телефону 88001003422 (бесплатно по России).