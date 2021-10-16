Вклад Членова в развитие железнодорожного транспорта Якутии трудно переоценить

14 октября на республиканском форуме-выставке, посвященном памяти выдающегося государственного деятеля, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного работника транспорта Российской Федерации, народного депутата Республики Саха (Якутия) IV, V, VI созывов Владимира Михайловича ЧЛЕНОВА, приняли участие представители Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Владимир Михайлович приложил много усилий для реализации проекта строительства железной дороги Беркакит – Томмот — Якутск, что способствовало продвижению стройки вперед даже в самые сложные годы при крайне недостаточном финансировании, а 27 июля 2019 года участок Томмот – Нижний Бестях сдан в постоянную эксплуатацию с открытием пассажирского движения.

В своем выступлении на пленарном заседании заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «АК «ЖДЯ» Алексей МЕСТНИКОВ подчеркнул огромный вклад Владимира Михайловича в развитие железнодорожного транспорта Республики Саха (Якутия) и отметил значимые исторические события не только для компании «Железные дороги Якутии», но и для всей республики, которые были достигнуты при активном участии Владимира Михайловича Членова.

Это и развитие погрузо-разгрузочной базы в Алдане по переработке народнохозяйственных грузов и грузов для строительства железной дороги Беркакит – Томмот — Якутск, и организация с 1 июля 1997 года перевозочного процесса на участке Нерюнгри-грузовая – Алдан силами АК «Железные дороги Якутии, и приход первого поезда на станцию Томмот в августе 1997 года, ставшие большой победой, как руководства республики, так и всего коллектива транспортных строителей.

Одним из самых ярких событий стала сдача в эксплуатацию участка Нерюнгри-грузовая – Томмот с пуском пассажирского сообщения и укладка «серебряного звена» на станции Томмот.

Владимир Михайлович активно участвовал в продолжении строительства железной дороги до станции Нижний Бестях. Итогом совместной работы правительства Республики Саха (Якутия), министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Акционерной компании «Железные дороги Якутии» стало подписание знакового постановления Правительства РФ № 242 от 15.05.2004 года. А 25 апреля 2005 года в районе станции Томмот началось строительство нового 364-километрового участка Томмот – Кердем железнодорожной линии Беркакит – Томмот — Якутск.

Очень важный документ — соглашение между ОАО АК «Железные дороги Якутии» и ОАО «Российские железные дороги» об осуществлении деятельности по организации перевозок грузов в прямом сообщении – был подписан в 2006 году в Якутске в рамках визита президента Российской Федерации В.В. ПУТИНА, который стал основополагающим документом во взаимодействии двух инфраструктур.

В августе 2007 года в Якутске «Железными дорогами Якутии» совместно с министерством транспорта, связи и информатизации РС(Я) проведена I Международная научно-практическая конференция «Модернизация тепловозов. Пути решения», по рекомендациям которой акционерная компания «Железные дороги Якутии» успешно реализовала программу модернизации локомотивного парка. Модернизация тепловозов по технологии GE позволила существенно сократить расход топлива, улучшила условия труда локомотивных бригад, позволила значительно повысить эффективность работы локомотивного парка.

25 сентября 2010 года завершено строительство первого пускового комплекса железнодорожной линии Томмот – Кердем – Якутск с укладкой «серебряного звена» на станции Кердем, а 27 июля 2019 года открылось пассажирское движение до станции Нижний Бестях.

Сегодня железная дорога прочно вошла в транспортную схему Республики Саха (Якутия) и является единственной транспортной отраслью, ежегодно увеличивающей объемы перевозок. Акционерная компания «Железные дороги Якутии» является лидером транспортной отрасли Якутии, ежегодно осуществляя перевозку более 6 млн тонн грузов и более 100 тысяч пассажиров, внедряя современные ресурсосберегающие технологии, современные средства СЦБ и связи для управления движением поездов, реализуя социально ориентированные проекты и методы работы.

«Многие из выступающих подчеркнули роль Владимира Михайловича в разработке и реализации Схемы развития производительных сил транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года в составе команды президента Республики Саха (Якутия) ШТЫРОВА Вячеслава Анатольевича. Данный документ стал стратегическим для развития всех отраслей экономики нашей республики и является основой для развития нашего края в настоящее время. Многое из того, что было задумано, реализовано и продолжает претворяться в жизнь» — прокомментировал Алексей Местников.

В рамках форума-выставки в целях стимулирования образовательной и общественной деятельности присуждены именные стипендии имени Владимира Михайловича Членова.

Во время проведения форума-выставки заместитель генерального директора – руководитель Представительства АО «АК «ЖДЯ» в г. Якутске Дмитрий ТРОФИМОВ торжественно вручил сертификаты именной стипендии имени Владимира Михайловича Членова трем студентам и одному преподавателю Транспортного техникума им. Р.И. Брызгалова.

Железнодорожники Якутии всегда ощущали поддержку Владимира Михайловича и как министра транспорта, и как президента Торгово-промышленной палаты, и как народного депутата, и всегда будут с благодарностью помнить его заслуги в развитии железнодорожной отрасли нашей республики.