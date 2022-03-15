VK создал совет по поддержке предпринимателей



Компания VK создает общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса. Задача совета — помочь представителям бизнеса адаптироваться в новых условиях.

«Многие предприниматели сегодня работают в он-лайне. Вместе мы готовы развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны бизнесу и пользователям. Для этого мы создаем совет, который будет учитывать идеи и предложения предпринимательского сообщества.

Уже сейчас в ВКонтакте свои товары и услуги продвигают более 2 млн предпринимателей, только за последние выходные было создано более 100 тысяч бизнес-сообществ», – говорит генеральный директор VK Владимир Кириенко. В состав совета вошли предприниматели и представители общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Организация предоставит отраслевую экспертизу по механизмам продажи в он-лайне на основе проведения фокус-групп и сбора мнения от профильных бизнес-сообществ. Совет VK станет площадкой для диалога и единым окном для оперативного сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране.

Для сбора информации ВКонтакте работает сообщество (https://vk.com/business) для бизнеса. Любой предприниматель сможет в рамках сообщества предложить идеи проектов и инициатив, которые помогут развитию сектора в целом. Совет будет оперативно обрабатывать заявки и развивать новые меры поддержки, в том числе привлекая партнеров.