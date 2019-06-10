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Визуально установить место разрыва нефтепровода в Якутии невозможно?

07 июня 2019 г. в территориальное подразделение Минэкологии РС(Я) — Мирнинский комитет государственного экологического надзора поступила информация о разливе нефтепродуктов на нефтепроводе АО «Иреляхское», ООО НГДУ «Восточная Сибирь».

В ходе осмотра территории государственными инспекторами комитета установлено, что разлив нефтепродуктов произошел на значительной площади по рельефу от нефтепровода (в западно-южном направлении, от г. Мирный 7-8 км.).  В связи с тем, что нефтепровод находится под землей, визуально установить место разрыва нефтепровода невозможно.

С 10 июня т.г. по требованию Якутской природоохранной прокуратуры министерством, Управлением Росприроднадзора проводится внеплановая проверка в отношении ООО «Иреляхское» и ООО НГДУ «Восточная Сибирь».

Сегодня проведено совещание в администрации МР «Мирнинский район» с участием надзорных органов и НГДУ «Восточная Сибирь», на котором принято решение об объявлении ЧС локального характера, обязали НГДУ Восточная Сибирь ликвидировать разлив, АК АЛРОСА предоставит боны.

Кроме того, сегодня вылетел специалист ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС(Я)», обученный человек по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов в целях оказания помощи при ликвидации и правильной расстановки сил.

Также сегодня проведено рабочее совещание в Минэкологии с участием федеральных органов для определения проблемных моментов и ликвидации в кратчайшие сроки разлива.

Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я).
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