Визит в Якутск руководства легендарного Александринского театра

В Якутске 29-31 октября будут работать руководители старейшего национального театра России — Национального драматического театра (Александринского театра). Художественный руководитель, народный артист РФ Валерий Фокин и директор Сергей Емельянов встретятся с руководством республики.

Как отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, у республики сложились теплые партнерские отношения с руководством театра, и визит гостей состоится в рамках подготовки к предстоящим гастролям.

«Эти уникальные в своем роде гастроли пройдут в рамках празднования столетия Якутской АССР — легендарный Александринский театр приедет в Якутск с гастролями летом 2022 года. Переговоры о гастролях мы ведем уже больше года. Сейчас же мы встретим руководство театра, чтобы обговорить детали, выбрать подходящую по техническим параметрам площадку для того, чтобы театр определился с тем репертуаром, который привезет для наших зрителей. Также в дни гастролей мы планируем провести деловую программу, для которой тоже определим площадку. Хочется, чтобы визит театра стал действительно интересным, незабываемым событием для республики», — отметил Юрий Куприянов.

«Национальный драматический театр России (Александринский театр)» является старейшим национальным театром России. Учрежден Сенатским Указом, подписанным императрицей Елизаветой 30 августа 1756 года. Театр стал прародителем всех Российских театров, а дата его основания — Днем рождения Русского профессионального театра. Учреждение театра послужило началом государственной политики Российского государства в области театрального искусства. Особый официальный статус театра утвержден в новом названии – Национальный драматический театр России – в январе 2020 года.

Валерий Владимирович ФОКИН, художественный руководитель Александринского театра с 2003 г. Народный артист России, лауреат четырёх Государственных премий России, заслуженный деятель искусств Польши. В составе Президиума Совета при Президенте РФ по культуре и искусству – с 2006 г. Президент Театрально-культурного Центра имени Вс.Мейерхольда – с 2011 г. Председатель Гильдии театральных режиссеров РФ 2012 – 2020 гг.

Сергей Витальевич ЕМЕЛЬЯНОВ, директор Александринского театра с апреля 2021 г. С октября 2016 года по апрель 2021 года — министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. С 2018 года является председателем Координационного совета по культуре Северо-Запада России.