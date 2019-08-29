Визит в школу №35 состоялся в рамках партийного проекта

В рамках Партийного проекта «Единая страна — доступная среда» член местного политического совета Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Петров @andreypetrov14, Председатель общественного совета партпроекта Екатерина Емелина и представители Якутского отделения Всероссийского общества инвалидов посетили школу №35. Важным направлением реализации «Единая страна – доступная среда» является формирование безбарьерной среды для учащихся школы. Члены комиссии обсудили вопросы обеспечения оснащения специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием (в целях обеспечения физической доступности) для школьников с ОВЗ. Наиболее актуальными вопросами стали несоответсвующие санузлы, поручни, отваливающиеся контрастные-противоскользящие линии на лестницах, система вентиляции слабая, а также не во всех кабинетах коляски проходят.



Члены комиссии отметили, что доступность условная. Все вопросы поставлены на партийный контроль.

Фото: Фото ЯРО ВПП «Единая Россия». Источник: ЯРО ВПП «Единая Россия».

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