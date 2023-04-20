Визит в Китай делегации Якутии во главе с Андреем Тарасенко

В эти дни делегация Якутии во главе с председателем правительства РС(Я) Андреем Тарасенко побывала с рабочим визитом в Китайской Народной Республике.

Во время рабочей поездки проведены переговоры с китайской стороной о дальнейшем торгово-экономическом сотрудничестве между Якутией и КНР.

В ходе визита делегация встретилась с губернатором Народного правительства провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин, Торговым представителем Российской Федерации в Китайской Народной Республике Алексеем Дахновским.

Проведена презентация инвестиционного потенциала республики для представителей Совета директоров Хэйлунцзянской торгово-промышленной компании «Дэ Шо», Ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODA), компаний China National Chemical Engineering Group (CNCEC), China Machinery Engineering Corporation, PowerChina International и других компаний.

На встречах обсуждены вопросы экспорта в Китай полезных ископаемых и товаров, производимых в Якутии и поставок в регион машин, оборудования, средств наземного транспорта, продукции химической промышленности и т.д. китайского производства. Делегация посетила Харбинскую пилотную зону свободной торговли.

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Якутии с Китаем оценочно вырос на 90% по сравнению с 2021 годом. В первую очередь это касается экспорта угля и других полезных ископаемых и их переработки.

Сегодня с китайской стороной прорабатывается вопрос реализации возможностей по новым транспортным коридорам, в частности, проект строительства железной дороги и перехода через реку Амур в районе станции «Джалинда-Мохэ», который обсуждался практически с советских времен.

Напомним, что двусторонние связи между Якутией и КНР развиваются давно и успешно. С 2004 года в Пекине работает представительство региона, укрепляются межрегиональные связи республики с рядом провинций КНР, 19 муниципальных образований Якутии установили побратимские связи с 24 муниципалитетами Китая в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь.