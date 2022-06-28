28.06.2022
21:21
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Якутия

Визит главы Якутии в Кировское ДНР

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
С рабочим визитом нахожусь в городе Кировское Донецкой Народной республики. С главой администрации города Сергеем Владимировичем Ермаковым подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: t.me/aisen_nikolaev
Источник: t.me/aisen_nikolaev

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