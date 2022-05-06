Виват Петру Великому на якутской земле!

5 мая 2022 г. в рамках проведения XXI Республиканского пасхального фестиваля искусств «Золотые купола» в Национальной библиотеке РС (Я) состоялись «Культурологические встречи», совмещенные с форматом «Музыкальной гостиной» в ознаменование грядущего 350-летия императора Петра I «Радуйся, Росско земле… из цикла «Беседы о русской истории и культуре» и приуроченные к предстоящему Дню Победы.

В эти дни страна широко отмечает весьма значимое событие – 350-летие великого русского правителя-реформатора (1672 — 1725), оценивая его выдающиеся деяния по переустройству России на пути к модернизации и прогрессу. В Якутии к данной теме обращались с точки зрения научного изучения края, начатого именно по указу Петра Первого, согласно которому была организована Первая академическая Камчатская экспедиция (1725 — 1729). Маршруты её пролегли через территорию Якутию. Говорить же о значении петровских преобразований для истории и культуры Якутии на широкую аудиторию еще до сих пор не доводилось.

Встреча началась с выступления доктора исторических наук Андриана Борисова на тему «Эпоха Петра Первого в истории России». Он ознакомил слушателей с важнейшими вехами в жизни русского царя, с проведенными им преобразованиями — начинания его в различных сферах жизни Российского государства и общества от военной реформы до новшеств в культуре имели выдающееся значение.

Беседу продолжил кандидат исторических наук, доцент, почетный работник культуры города Москвы Василий Цицанкин. Он представил материал о «Роли Петра Первого в развитии военных оркестров Российской империи», основанный на его изысканиях в архивах, которые позволили расширить представления слушателей о значимости мероприятий царя в области развития музыкальной культуры на примере военных оркестров, начало которым было положено указами не только самого Петра Первого, но и его отца царя Алексея Михайловича. Если последний только начал вводить музыкальную составляющую в военной культуре государства, то его сын впервые поставил это дело на государственный уровень. Как считает докладчик, именно Петр Первый, осознавая значимость военных оркестров для поднятия боевого духа армии, организовал службу военных музыкантов. В этот период специально для нужд армии создаются первые музыкальные сочинения — канты. В ходе выступления были продемонстрированы «Старинный марш Преображенского полка», который и ныне исполняется военными оркестрами российской армии, в том числе на парадах во время выноса Знамени Победы.

Кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РС (Я) Татьяна Павлова-Борисова рассказала о «Культурных реформах Петра Первого» и популярном в ту эпоху жанре хоровой гимнической песни — петровских кантах.

Она представила наиболее значимые нововведения Петра Первого в культуре и быте русского общества, начиная от введения европейской одежды и моды до реформ летоисчисления и введения гражданского шрифта. По её мнению, по сравнению с аналогичными новшествами Реформации в Европе и реформами эпохи Мэйдзи в Японии петровские преобразованияв России были более радикальными и действенными. Они преобразили старую патриархальную Россию на новый европейский лад.

Это ярко проявилось в музыке той эпохи. Татьяна Павлова-Борисова охарактеризовала новый жанр русской музыкальной культуры — петровские канты. Песни, сочиненные в данном жанре, носили виватный — приподнятый характер, отражающий эпохальную устремленность в будущее. При чем были затронуты разнообразные варианты, в том числе те из них, которые повлияли на дальнейшее развитие отечественной музыки. Речь шла, как о духовной, так и о светской музыке. Выступление было проиллюстрировано звучанием наиболее ярких образцов этого жанра.

В заключении Татьяна Павлова-Борисова затронула интересный аспект — влияние петровских новшеств на культуру Якутии. Она обратила внимание на песенную культуру русскоустинцев нашего северного края. Предки этой этнографической группы русских, освоившие Арктику в XVI-XVII веках, дошли и до земель ныне расположенных в устье реки Индигирки. Их потомки, несмотря на отдаленность и суровый климат, продолжают сохранять язык, говор, обычаи, культурные традиции предков и как оказывается, поют песни о Петре 1. Докладчик продемонстрировала фрагмент концертной программы ансамбля «Русскоустьинцы» под управлением Ирины Кулаковой, во время которого прозвучала «Туча с громом прогремела». Исполняемая на встречу государя-императора.

Встреча была завершена выводами об историко-культурной значимости наследия петровских преобразований и о том насколько важными они являются и по сей день и незримо присутствуют в жизни современных россиян, как они повлияли на историческое развития страны от центра до ее окраин.