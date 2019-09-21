Витим готовится к 400-летию

Глава Якутии провёл оргкомитет по подготовке и проведению 400-летия п. Витим

В 2021 году один из старейших населенных пунктов республики – посёлок Витим – отметит 400-летие со дня основания. 20 сентября под председательством Главы Якутии Айсен Николаева проведено заседание оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате.

Айсен Николаев отметил, что в мае этого года было подписано распоряжение о проведении в августе 2021 года юбилейных мероприятий, посвящённых 400-летию основания посёлка Витим. Создан Республиканский оргкомитет во главе с Председателем Правительства Якутии Владимиром Солодовым.

«Посёлок Витим сегодня является одним из старейших населенных пунктов на территории республики, имеющих богатую историю. Несмотря на то, что за последние годы благодаря участию ПАО «Сургутнефтегаз» посёлок заметно преобразился, в рамках подготовки к юбилейной дате необходимо решить ряд вопросов, связанных с расселением аварийных домов, созданием социальной инфраструктуры, строительством поликлиники и дворца культуры», – подчеркнул глава республики.

Глава Ленского района Жумарт Абильманов ознакомил участников оргкомитета с планом юбилейных мероприятий.

По итогам заседания главой республики поставлены конкретные цели и задачи, которые должны быть достигнуты до 2021 года, чтобы посёлок Витим заметно преобразился к своему 400-летнему юбилею, что станет настоящим подарком для жителей посёлка и всего Ленского района.