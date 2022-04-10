Виталия Обедина проверяют правоохранители

Об этом известный блогер, политик и писатель Виталий ОБЕДИН сообщил в своем телеграм-канале ВО!

Как сообщает ньюсмейкер, заявление в правоохранительные органы подал некто Вячеслав ПЕСТРЯКОВ, возможно, администратор Крестьянского рынка.

Проверяет информацию Обедина на соответствие действующему законодательству России следователь по особо важным делам, майор КОТОВ, сообщил блогер ИА Якутия.Инфо. Заявителю не понравился пост-реакция блогера на события в Ирпени и в Буче.

Обедин явился по вызову в Центр противодействия экстремизму и терроризму МВД по Якутии, написал объяснительную. Материалы дела были направлены на лингвистическую экспертизу. Когда экспертиза будет готова, её с объяснениями блогера и другими материалами направят в Следственный комитет, где будут решать вопрос возбуждения или отказа дела. Потому что заявитель требует возбудить уголовное дело по новой статье о фейках, дискредитирующих армию, сообщил Обедин.

Виталий Валерьевич поблагодарил подписчиков за поддержку: «Все будет хорошо. Просто лишнюю работу для полиции создали».

Напомним, что в России значительно ужесточили ответственность за фейковую информацию в отношении вооруженных сил страны, которая предусматривает тюремный срок до 15 лет. СМИ, сайты и блогеры перепроверяют всю информацию, связанную с ходом спецоперации на Украине и все события вокруг этого.