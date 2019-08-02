Виталий Чикачев посетил Хангаласский улус, где строят 5 новых котельных

В Хангаласском улусе Якутии филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» продолжает строительство новых теплоснабжающих объектов в селах Синск, Тумул, Тойон-Ары, Тит-Эбя и реконструкцию котельной в селе Кердем с переводом на уголь.

Вчера, 1 августа, производственный филиал с рабочим визитом посетил генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев, который проверил ход ремонтной кампании в улусе и строительство теплового источника в селе Тит-Эбя. Кроме того, он провел встречу с коллективом филиала, выслушав вопросы и предложения сотрудников.

После рабочая группа осмотрела котельные г. Покровска, которые, как отметил мастер участка Артем Припузов, будут вовремя готовы к запуску: «Все необходимые мероприятия в рамках капитального ремонта и обновления оборудования на сегодня завершены. Готовность котельных составляет 95 процентов».

По информации директора Хангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Дмитрия Николаева, строительство котельной в селе Тит-Эбя на стадии завершения. Готовность на текущий момент составляет более 85 процентов.

Новый теплообъект «Санаторная школа» полностью заменит две существующие объектовые котельные села, которые технологически устарели и энергозатратны. Общей мощности четырех котлов в 5,8 МВт хватит для обеспечения централизованным теплоснабжением 64 домов индивидуальных жилых домов села в ближайшем будущем. Для этих целей будет построено более 4,7 км тепловых сетей.

В этом году хангаласские коммунальщики, в первую очередь, присоединят к сетям централизованного теплоснабжения все социально значимые объекты Тит-Эбя и планируют создать условия для подключения 19 частных домов.

Отметим, котельные в селах Синск, Тумул, Тойон-Ары и Тит-Эбя производственный филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» строит хозяйственным способом. Проекты реализуются по софинансированию с муниципальными образованиями Хангаласского улуса. В селе Кердем реконструкция котельной «Квартальная» мощностью 3,48 МВт с оптимизацией существующей котельной на нефтяном топливе с переводом на уголь осуществляется в рамках инвестиционной программы ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Как отметил генеральный директор предприятия Виталий Чикачев, одно из эффективных направлений инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы – перевод котельных с дорогостоящего топлива – нефти на газовое топливо и уголь.

«В результате мероприятий по техническому перевооружению котельной с. Кердем общий экономический эффект составит 9,8 млн. рублей, в том числе экономия по расходам топливных ресурсов — 7,2 млн. рублей в год. Подобные мероприятия в Хангаласском улусе будут реализованы и в 2020 году по теплоснабжающему источнику в с. Качикатцы», — сказал Виталий Чикачев.

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Справка: Хангаласский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» обслуживает 49 котельных на всей территории Хангаласского улуса Якутии. Котельные филиала эксплуатируются на всех видах топлива: на угле – 22, на жидком топливе – 2 (в с. Кердем: в 2019 году будет эксплуатироваться новая котельная на угле, в с. Качикатцы: в плане 2020 года — ввод котельной на угле) и на природном газе – 25. Протяженность тепловых сетей – 68,4 км, сетей горячего водоснабжения – 9,6 км и холодного водоснабжения – 12,4 км. В течение десяти лет в Хангаласском филиале введено в эксплуатацию и реконструировано более 35 теплоснабжающих объектов.