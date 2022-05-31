Виталий Обедин возглавил якутское отделение «Партии дела»

Журналист Виталий Обедин продолжает политическую карьеру. Он сообщил в своем тгк ВО!-канал, что 18 мая Управление Минюста РФ зарегистрировало региональное отделение «ПАРТИИ ДЕЛА» по Якутии. В прошлую пятницу его поставили на регистрацию в налоговой, а вчера Виталий Обедин забрал свидетельство о регистрации, так как стал председателем регионального отделения по Якутии.

— «ПАРТИЯ ДЕЛА» – небольшая, но перспективная, а главное, пардон, «незашкварная» политическая партия, представляющая интересы людей труда, предпринимателей и сельхозпроизводителей. Ее лидер – Константин Бабкин, совладелец Россельмаша, крупнейшего в России производителя сельхозтехники. Партия придерживается «левого патриотизма», когда величие Родины обретается через создание комфортных и благоприятных условий для ее граждан, а не за счет того, что весь мир боится нас как обезьяны с ядерной дубиной, — сообщает Виталий Обедин. — Позиционирует себя, как «партия экономической целесообразности». «Мы открыты для всех идей, которые помогут нам улучшить социальную и экономическую ситуацию в нашей стране. Потому что ПАРТИЯ ДЕЛА — это партия тех, кто хочет жить и работать в России» (с)

Я общался с представителями разных политических сил. Ездил в Москву, встречался с руководством партии – с главой, с куратором регионов (Алексей Лапушкин), принимал участие в работе Съезда. Ставил вопрос в том числе о свободе рук и самостоятельном принятии решений. тгк ВО!-канал