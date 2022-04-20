Виталий Обедин сообщил о втором деле, которое ему шьют правоохранители

Известный блогер, политик и писатель Виталий ОБЕДИН сообщил в своем телеграм-канале ВО!, что ему шьют второе уголовное дело.

Материал в МВД на имя замминистра МВД АРБУЗОВА отписал лично зампрокурора республики, старший советник юстиции Александр Сергеевич ТРУХИН, сообщает ньюсмейкер.

«На сей раз мне в вину ставят взлом «КоммерсантЪ»!», — сообщил предмет расследования Обедин.

Ранее он размещал в своем телеграм-канале скриншот взломанного сайта издания «КоммерсантЪ».

Блогер отметил, что все это «реально смешно» и «до отвращения жалко».

«А мы этих людей кормим, зарплату платим…», — сокрушается блогер Обедин.

Ранее Виталий Обедин сообщал, что по заявлению некоего Вячеслава ПЕСТРЯКОВА был вызван в Центр противодействия экстремизму и терроризму МВД по Якутии, где написал объяснительную. Материалы дела были направлены на лингвистическую экспертизу. Когда экспертиза будет готова, её с объяснениями блогера и другими материалами направят в Следственный комитет, где будут решать вопрос возбуждения или отказа дела. Потому что заявитель требует возбудить уголовное дело по новой статье о фейках, дискредитирующих армию, сообщил Обедин. Этим делом занимается следователь по особо важным делам, майор КОТОВ.

Напомним, что в России значительно ужесточили ответственность за фейковую информацию в отношении вооруженных сил страны, которая предусматривает тюремный срок до 15 лет. СМИ, сайты и блогеры перепроверяют всю информацию, связанную с ходом спецоперации на Украине и все события вокруг этого.

Виталий Обедин получил известность, работая политобозревателем, затем 1 заместителем главного редактора газеты «Якутск вечерний». В последние годы он, уволившись из редакции «Вечерки», живет на вольных хлебах. Ведет собственный телеграм-канал, занимается общественной работой.