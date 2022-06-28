28.06.2022
15:51
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Политика

Виталий Обедин сообщил о третьем деле, которое ему готовят правоохранители

В отношении якутского журналиста Виталия Обедина возбуждено третье по счету административное дело по статье о дискредитации российской армии, первые два развалились в суде — сообщает телеграм-канал 14News.

Ранее Виталий Обедин сообщил и прокомментировал об этом в своем телеграм-канале ВО!-канал.

Виталий Обедин сообщил о втором деле, которое ему шьют правоохранители
Виталия Обедина проверяют правоохранители
Виталий Обедин о своем судебном процессе
Виталий Обедин: Извините, коли расстрою, но хорошие новости по моим делам…
Фото: News.Ykt.Ru
Источник: https://t.me/yakutia14news

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