Виталий Обедин сообщил о третьем деле, которое ему готовят правоохранители

В отношении якутского журналиста Виталия Обедина возбуждено третье по счету административное дело по статье о дискредитации российской армии, первые два развалились в суде — сообщает телеграм-канал 14News.

Ранее Виталий Обедин сообщил и прокомментировал об этом в своем телеграм-канале ВО!-канал.